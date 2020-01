Integroitua kuituoptiikkaa ilmailun sovelluksiin

Ilmailuteollisuuden asiantuntijat tutkivat tiheästi kytkettävien ja painoltaan kevyiden kuituoptiikan ratkaisujen tarjoamia etuja suuren kaistanleveyden ilmailusovelluksissa, kuituoptisissa verkoissa sekä lentokoneen viihde- ja tarjoilujärjestelmissä.

Artikkelin on kirjoittanut Thomas Heller, joka toimii liitinvalmistaja Molexilla ilmailun ja puolustusteollisuuden tuotteiden tuotepäällikkönä.

Lentokoneiden ohjaus-, viihde- ja tarjoilujärjestelmissä sekä tiedonsiirto-, informaatio- ja valvontajärjestelmissä sovelletaan hyvin vaativaa teknologiaa. Siviili-ilmailun markkinoilla suuren kaistanleveyden kuituoptiikan käyttökohteita ovat sovellukset alkaen viihteen, tarjoilun ja istuinten ohjauksesta ja valvonnasta, langattomien yhteyspisteiden hallinnasta, tietokone- ja dataverkoista päätyen täyden palvelun lentokoneverkkoratkaisuihin.

Kuva 1. Suuri luotettavuus ja suuren kaistanleveyden kuituoptiset yhdysratkaisut ovat kriittisiä useiden sotilas- ja ilmailualan sovellusten, kuten drone-lennokkien menestyvälle toiminnalle. (kuva: Yhdysvaltain ilmavoimat, Cory D. Payne)

Yhä enemmän tarvitaan kestäviä ja uudelleen konfiguroitavia tietotekniikan ratkaisuja, joiden tulee olla kustannuksiltaan ja painoltaan optimoituja integroitaviksi nykyisiin ja tuleviin lentokoneisiin. Lentokoneessa tarvittavien erilaisten tiedonsiirtoverkkojen määrän kasvu edellyttää uudenlaisia verkkoarkkitehtuureja, jotka ovat riittävän joustavia ja vaativat mahdollisimman vähän mekaanisia muutoksia, kun useita yksittäisiä erillisverkkoja halutaan uudelleen konfiguroida yhtenäiseksi verkoksi. Verkkoarkkitehtuurin tulee tukea redundanssia ja vähentää kaksoisasetuksia. Kuituoptiset verkot voidaan yhtä hyvin sovittaa olemassa oleviin lentokoneinfrastruktuureihin kuin suunnitella uusiin lentokonekonsepteihin ja niihin tulee voida lisätä uusia toimintoja myöhemmin. Skaalattavuuden lisäksi kuituoptiikan käyttö ilmailusovelluksissa tarjoaa lisäetuna kaupallisesti saatavissa olevien komponenttien tuoman kustannustehokkuuden.

Kun erilaisten yhteyksien asettamat vaatimukset erillisine rinnakkaisine tiedonsiirtoineen halutaan tuoda yhteen kuituverkkoon, lentokoneen kuituoptisten verkkojen kaistanleveydet nousevat helposti terabitteihin. Tällöin datan kyberturvallisuuden haasteet nousevat uudelle tasolle. Soveltamalla Braggin hilan (FBG) edistynyttä teknologiaa pystytään ottamaan huomioon lämpötilan, mekaanisen rasituksen, yhteyshäviöiden ja jopa OTDR-teknologialla havaittujen kaasumäärien hetkelliset arvot. Tästä saadaan lisäetuna se, että ylimääräisten anturien ja datalinjojen tarve vähenee.

Ilmailuinsinöörien pyrkimyksenä on vähentää järjestelmän painoa ja ohjauksen aiheuttamia kustannuksia samalla, kun pyritään optimoimaan suorituskykyä, turvallisuutta ja toiminnallisuutta. Perinteisesti verkkosuunnittelussa on käytetty kuparia. Kuparilla on kuitenkin rajoituksensa, etenkin mitä tulee kaistanleveyden taipumukseen kasvaa. Yhä nopeammat siirtonopeudet yhä pitempien etäisyyksien päähän ovat haasteellisia.

Kuituoptiikka vie voiton kuparista

Kestävä kuituoptiikka on kehittynyt voimakkaasti viime aikoina. Kuituoptiikka vie voiton kuparista kokonsa, keveytensä, suoritustehonsa ja edullisten kustannustensa ansiosta. Painoltaan vain murto-osan kuparin painosta oleva kuitu vaatii tilaa vähemmän kuin kupari ja on siirtonopeuksiltaan kuparin veroinen tai sitä nopeampi.

Kuparikaapeliasennukset saattavat aiheuttaa pullonkauloja verkoissa ja ilmailusovelluksissa. Kun valo kulkee kuidussa, jäävät signaalihäviöt hyvin pieniksi, jolloin data pääsee liikkumaan hyvin nopeasti ja saavutetaan yli 10 Gb/s:n siirtonopeuksia. Kuparikaapelista poiketen ei-johtava kuituoptiikka toimii eristeenä ja on immuuni EMI- ja RFI-häiriöille, mistä on etua suorituskyvyn ja turvallisuuden kannalta, sillä kuituoptiikka suojaa herkkää tiedonsiirtoa ja järjestelmien välistä datansiirtoa.

Kuva 2. Molexin FlexPlane -johdinsarjat täyttävät ankarien ympäristöjen vaatimukset.

Verkkomoduulit ja komponentit sekä lentokoneessa oleva elektroniikka eivät usein ole suorassa yhteydessä ohjausympäristöön eikä jäähdytysjärjestelmiin. Kuparikomponentit synnyttävät lämpöä, jolloin lämmönhallinnasta tulee helposti ongelmia. Ylimääräisen lämmönhallinnan järjestelyt heikentävät luotettavuutta ja lisäävät ylläpidon kustannuksia. Datan siirto kuidussa on äärimmäisen luotettavaa ja immuunia ympäristötekijöille, jotka vaikuttavat heikentävästi kuparikaapelisiirrossa. Lika, pöly, muta, kosteus, öljy ja muut saastuttavat aineet vaikuttavat heikentävästi kuparin ominaisuuksiin, jolloin tuloksena on ongelmia järjestelmän toiminnassa.

Kyber- ja fyysinen turvallisuus ovat aina ensisijaisen tärkeitä huomioon otettavia asioita. Kuituverkkoon luvattomasti tunkeutuminen on hyvin vaikeaa jopa silloin, kun siihen on olemassa suotuisat olosuhteet, ja luvaton tunkeutuminen voidaan havaita ja estää kuituverkossa paljon nopeammin kuin kupariverkossa. Kupariverkoista koostuvaan arkkitehtuuriin voidaan murtautua monin tavoin käyttämällä suoria liitäntöjä tai antenneja. Kuituoptisen verkon tarjoama arkkitehtuuri on paljon kyberturvallisempi.

Kuidun hinnat ovat pysyvästi laskusuunnassa. Esilohkottujen kuitujen, liitinten ja muiden kenttälaitteiden tekniikka vähentää kustannuksia myös pidemmällä ajalla. Yksinkertaistamalla asennus- ja huoltovaatimuksia voidaan säädellä kustannusten ja ajansäästön välistä suhdetta haluttuun suuntaan.

Kuituoptiikan piirit voidaan koota joustavasti

Haastaviin ympäristöihin asennettavat erittäin tiheästi toteutettavat lentokoneen verkkojen, piirikorttien ja emokorttien reitityssovellukset hyötyvät siitä, että monipuoliset taipuisat piiriratkaisut mahdollistavat joustavasti suuret kuitumäärät substraatilla kuidulla tehtäville reitityksille kortista korttiin tai kehikkojen välillä. Kuituoptiset taipuisat levyt koostuvat tekniseen muovimateriaaliin upotetuista kuiduista, jolloin niiden paino ja poikkipinta-ala pienenee merkittävästi. Painavammat kuparikaapelit vaativat raskaampia kiinnitysvälineitä, kun taas nauhamainen kuitu voidaan helposti kiinnittää tuotantolaitoksessa tai kenttäolosuhteissa ilman ylimääräisiä mekaanisia kiinnitysvälineitä.

Kun yhdistetään pituudeltaan tyypillisesti metrin tai kaksi olevia nauhamaisia kuitujohtoja, vähenee kuitujatkosten tarve. Nauhakuituun perustuvat liitännät sopivat erityisen hyvin yhdistämään taipuisat piirit muihin järjestelmiin. Monenlaisia itseohjautuvia (blind-mate) liitäntöjä voidaan käyttää optisten piirien yhdistämisessä. Käytännössä mihin tahansa reititysjärjestelmään sopiva taipuisa optinen piiri on reititettävissä pisteestä pisteeseen tai satunnaisesti etenevän tai loogisesti lineaariseen kuvion muotoon. Suoraan liitettävät tai yhteen sulautettavat kuitupäätelaitteet auttavat vähentämään ylimääräisiä liitäntähäviöitä. Kukin kuituoptinen taipuisan levyn muodostama piiri on täysin testattavissa porttikohtaisen liitäntähäviön ja heijastushäviön osalta paljon helpommin kuin kuparipiirin testaaminen.

Kuituoptiikan edut kupariin verrattuna:

Suurempi kaistanleveys

Vähentää datansiirron ongelmakohtia

Parantunut kyberturvallisuus

Parempi EMI/RFI-kestävyys

Keveys ja tilansäästö

Suunnittelun joustavuus

Uudet ja jatkosuunnittelut kustannustehokkaasti

Kuva 3. Molexin optiset FlexPlane -kokoonpanot tarjoavat kompakteja ja hallittavissa olevia erittäin tiheitä kuitujen reititysratkaisuja.

Joustavasti toteutettavat kuituoptiset ratkaisut toimivat tehokkaasti haastavissa ilmailusovelluksissa. Ratkaisujen tarjoama laatu, suorituskyky ja luotettavuus takaavat saumattoman liitettävyyden.

Kun ilmailun tietoliikenne- ja verkkojärjestelmissä yleistyvät optiset emolevyt suurine kuitumäärineen ja ristikytkentäjärjestelmineen, taipuisassa levyssä olevat optiset piirit mahdollistavat suuren määrän yhteyksiä ja monipuoliset liitännät. Sopivana ratkaisuna suuren kuitumäärän optisen reitityksen aikaansaamiseksi piirikorteilla tai emolevyillä ja ristiinkytkentäjärjestelmissä ovat taipuisan levyn muodossa olevat piirit, jotka soveltuvat kuitujen reititykseen kortilta kortille tai kehikkojen välillä taipuisalla tulenkestävällä substraatilla. Muovisubstraattiin reititetyt optiset kuidut on kiinnitetty paikalleen tulenkestävällä kokoonsa muotoiltavalla päällysteellä. Työstettynä tarkasti oikean taivutussäteen mukaisesti niin, että optinen suorituskyky on paras mahdollinen, termisesti vakaat substraattimateriaalit täyttävät tai ylittävät FST-vaatimukset.

Piirikortin pinta-alan ja lämpökäyttäytymisen hallinta ovat mitä tärkeimpiä vaativien sovellusten suunnittelussa eteen tulevia vaatimuksia. Kuituoptiset taipuisat vakiopiirit on reititetty yhdelle substraatille. Taipuisan levyn muodossa olevat kolmiulotteisen optisen emolevyn piirit reitittävät kuidun kerrostettuihin substraatteihin, jolloin saavutetaan parempi ilmanvaihto ja kompaktimpi reititysalue – kooltaan lähes 50 % pienempi substraatti kuin standardeissa taipuisan levyn piireissä.

Laatua ja luottamusta

Ilmailun järjestelmissä laadusta ei voi tinkiä. Vaativat sovellukset edellyttävät laadultaan erinomaista kuituoptiikkaa, jota on mahdollista räätälöidä asiakkaan erityisvaatimusten mukaisesti. Kokonaisten suunnitteluratkaisujen toteutuksessa piirikortilta piirikortille lähestymistavassa on integroitava lähetinvastaanottimia, johdinsarjoja, liittimiä ja optisia taipuisia piirejä toisiinsa. Tiukkojen standardien mukaisesti toimivissa testauslaitoksissa tehtävissä luotettavuustestauksissa saadaan tuotearviointeja, simulaatioita, materiaalitietoja, vika-analyysejä ja hyväksyntäpalveluita sekä testausta EMI- ja SI-häiriöiden osalta erinomaisen laadun varmistamista varten. Ilmailuteollisuuden luotettavana toimijana Molex osallistuu aktiivisesti verkkosuunnittelun ja -arkkitehtuurin kehitystyöhön, ja antaa käyttöön tuotanto- ja testausosaamistaan edesauttaakseen sitä, että kuituoptiset ratkaisut ovat helposti integroitavia ja täyttävät ilmailun asettamat laatuvaatimukset.