Suomalaisoperaattorit aloittivat 5G-toiminnan virallisesti viime vuoden alussa, mutta pitkään verkot olivat paikallisia, pieniä ja laitteet erittäin kalliita. Kehitys on kuitenkin ollut nopeaa ja nyt uutta puhelinta katsovan kannattaa jo tosissaan harkita 5G-mallia.

Yritysten täytyy kiinnittää huomiota elinkaarensa päässä oleviin ohjelmistoihin, jotta tuottavuus säilyy. Ohjelmistoillakin on omat rajansa käyttöajan suhteen samalla tavoin kuin laitteistolla. Ne voivat aiheuttaa erilaisia haavoittuvuuksia, kuten altistaa yrityksen tietovuodoille. Ratkaisu on siirtää ohjelmistot pilveen, kirjoittaa Wipron Pohjoismaiden Carl-Henrik Hallström.

TSMC sanelee tällä hetkellä, mikä on puolijohdevalmistuksen terävin kärki. Yhtiö kertoi osavuosikatsauksessaan ensimmäistä kertaa tarkempia tietoja tulevasta 3 nanometrin N3-prosessistaan. Siinä transistoreja saadaan pakattu lähes 300 miljoonaa yhdelle neliömillille.

Pandemian tuomissa poikkeusoloissa on ehdottomasti kiellettyä mennä töihin, jos oireilee millään tavalla. Entä jos ei yksinkertaisesti tiedä? Ehkäpä apuun pitää ottaa huipputarkka lämpökamera, ehdottaa Yleiselektroniikka. YE jälleenmyy Workswell Medicasin lämpökameroita, joilla voidaan lämpötilaerojen sijaan mitata erittäin tarkasti lämpötiloja. Yhtiön kameran mittausherkkyys ja mittaustarkkuus ovat poikkeuksellisen hyviä ja riittävät ihmisten lämpötilan mittaamiseen.

Viime kesänä esitelty Raspberry Pi 4 -kortti nosti suositun sarjan suorituskyvyn uudelle tasolle. Jopa niin, että korteilla voidaan ajaa vähän raskaampia käyttöjärjestelmiä. Ihan Windowsia korteilla ei ajeta, mutta Raspbian OS -käyttöjärjestelmään sentään Windows XP:n tunnun.

Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden hybridimateriaalin mesohuokoisista piimikrohiukkasista ja hiilinanoputkista, jotka voivat parantaa piin suorituskykyä litiumioniakuissa. Akkutekniikan kehitys on välttämätöntä kestävälle kehitykselle ja ilmastoneutraalisuuden saavuttamiselle. Tulevaisuudessa pii korvaa vähitellen hiiltä Li-Ion-akkujen anodimateriaalina.

EPLAN Data Portal on verkkopohjainen alusta, joka tarjoaa suunnittelijoille välittömän pääsyn lukuisten komponenttivalmistajien CAD-piirustuksiin. valikoima sisältää nyt myös LEMO-liittimet. EPLAN Data Portal on tärkeä osa EPLAN-piirustusalustaa. Se vähentää merkittävästi käyttäjien työmäärää ja suunnitteluun kuluvaa aikaa. Portaalin avulla on helppo generoida yksityiskohtainen ja tarkka dokumentaatio, jollaista automaatiojärjestelmien loppukäyttäjät nykyään vaativat.

Suomalaisyritykset Canatu, Siili Auto, Rightware ja TactoTek demoavat eri alojen huippuosaamistaan kehittämällään Origo-älyratilla. Ratti on täyssä uutta tekniikkaa ja elektroniikkaa kosketusohjauksesta mekaaniset napit korvaaviin nappeihin ja kytkimiin. Oman osaamisen demonstraation lisäksi Origo-konseptiratti toimii esimerkkinä tekniikasta, joka parantaa liikenneturvallisuutta minimoimalla ajon aikaisia häiriötekijöitä.

Huawein puolijohderyhmä eli HiSilicon on julkistanut kolmannen 5G-älypuhelimien järjestelmäpiirinsä. Kirin 985 -piiri lupaa tuoda yhtiön premium-puhelimista tutut 5G-ominaisuudet laajemman ostajakunnan käyttöön. Siis keskihintaisiin laitteisiin.

Telian kuituliiketoiminnasta yhdessä CapMan Infran kanssa perustettu Valokuitunen on saanut toimitusjohtajan. Tehtävässä aloittaa alkukesästä Fortumilla kuluttajaliiketoiminnan myyntiä ja markkinointia johtanut Kenneth Hedman.