Tecnotree käänsi murheen nousuksi

Viisi vuotta sitten Tecnomenin pitkää historiaa jatkava Tecnotree oli todella kovassa paikassa. Edellisvuoden ennätysmyynti kääntyi tärkeän asiakkaan pettäessä selvitystilaksi. Siitä alkoi myllerrys, joka viime vuonna tuotti jo voittoa, kertoo toimitusjohtaja Padma Ravichander.

Ravichander tuli Tecnotreen toimitusjohtajaksi vuonna 2016. Yritys ei ollut tuolloin kovin kummoisessa tilassa. - Meillä oli paljon velkaa. Iso asiakas oli pettänyt. Toimitusjohtaja oli lähtenyt. Tehtäväkseni tuli yrityksen kääntäminen ympäri, Ravichander sanoo.

Tecnotreeksi Tecnomen muuttui vuonna 2010 ostettuaan vuotta aiemmin intialaisen Lifetreen. Operaattoreille se tarjosi tilaaja- ja asiakashallintaan BSS-työkalupakettia, johon esiteltiin vuosien varrella lisää komponentteja. Ravichanderin mukaan paletti tuotti kasvua, mutta kasvoi lopulta liian laajaksi. – Meillä oli kymmeniä tuotteita. Nyt paletti on karsittu reiluun tusinaan.

Tecnotreen muodonmuutos kuminoitui marraskuussa, kun se esitteli operaattoreille mikropalveluihin perustuvan Surge-alustan. Sitä kehutaan ensimmäiseksi mikropalveluihin pohjaavaksi arkkitehtuuriksi, joka mahdollistaa operaattoreiden digitaalisen murroksen.

- Surge perustuu avoimeen lähdekoodiin ja on täysin pilvi-yhteensopiva. Se myös liittyy saumattomasti operaattorien vanhoihin legacy-järjestelmiin, Ravichander kehuu.

Uusi alusta on myös valmis 5G-maailmaan. Sen avulla voidaan hallita ja laskuttaa esimerkiksi verkon viipalointiin perustuvia palveluja. Tämä ns. slicing viittaa 5G-verkkojen mahdollisuuteen, jossa operaattori varaa osia kaistastaan dedikoiduille palveluille.

Tällä hetkellä Tecnotree on matkalla parempaan. Henkilöstä on noin 600 ja määrä kasvoi viime vuonna ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Suomessa työntekijöitä on reilut 40 ja päävastuu monien uusien tuotteiden kehityksestä on Tampereella.

Ravichander puhuukin mieluummin uusista haasteista kuin vanhoista ongelmista. Kuten tekoälystä. – Se on väistämätön osa kaikkea tietoliikennettä. Myös meidän tuotteitamme, jotta työkalumme tuottavat operaattorin kannalta oikeita analyysejä. Seuraavan sukupolven tuotteemme täytyy olla digitaalisen tuolla puolen, beyond digital, kuten Ravichander muotoilee. Niiden täytyy olla älykkäitä, Ravichander päättää.