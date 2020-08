Korona oli kova haaste myös jakelijalle

Koronaviruspandemia pakotti koko elektroniikka-alan ajattelemaan toisin. Digi-Keyn malli, jossa varastossa on laaja valikoima komponentteja välitöntä kuljetusta varten, on osoittautunut luotettavaksi lähteeksi kaikille, jotka kehittävät uusia teknologiainnovaatioita, kirjoittaa yhtiön Pohjoismaiden ja Baltian alueen liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Fredrik Källmin.

Koronaviruspandemia on ehdottomasti muuttanut markkinoita vuonna 2020 enemmän kuin olisimme voineet ennustaa. Erilaisten lopputuotteiden valmistuksessa on tapahtunut muutoksia, esimerkiksi autoteollisuudesta lääketieteellisiin laitteisiin, ja monia muita esimerkkejä on runsaasti. Suurimmaksi osaksi teknologiayritykset ovat nopeasti sopeutuneet ja tarjonneet uusia ratkaisuja maailmalle pandemian edessä. Digi-Keyn malli, jossa varastossa on laaja valikoima komponentteja välitöntä kuljetusta varten, on osoittautunut luotettavaksi lähteeksi kaikille, jotka kehittävät uusia teknologiainnovaatioita.

COVID-19 on pakottanut koko teollisuuden ajattelemaan toisin. Ensisijainen huolemme on tiimimme jäsenten, asiakkaiden ja liikekumppaneiden terveys ja turvallisuus. Vaikka Digi-Key on omalta osaltaan estänyt pyrkinyt kaikin keinoin estämään COVID-19:n leviämistä - tiukat sosiaaliset etäisyydet, 2000 työntekijän siirtäminen etätöihin, henkilökohtaisten tapaamisten korvaaminen videopuheluilla ja matkustamisen rajoittaminen – olemme jatkaneet toimintaamme ja tilausten toimittamista.

Olemme nähneet, että laaja-alaiset, korkean palvelun jakelijat ovat pärjänneet perinteistä jakelua paremmin pyrkimyksissä vastata asiakkaiden nopeasti muuttuviin prototyyppeihin ja kehitystarpeisiin.

Kun asiakkaat käänsivät valmistustoimintaansa lääketieteellisten laitteiden rakentamiseksi COVID-19:n torjumiseksi ja jotkut komponenttien toimitusajat pidentyivät, tämä vaikutti elektroniikan jakeluteollisuuteen. Mutta Digi-Keyn pitkäaikainen liiketoimintamalli, jonka mukaan valikoimassa on 11 miljoonaa tuotetta ja varastossa yli 2,6 miljoonaa saatavilla heti toimitettavaksi ympäri maailmaa, auttoi meitä tukemaan asiakkaitamme heidän muuttaessa vaatimuksiaan ja tarvitsemiensa komponentteja. Sitoutumisemme tarjota laajin tuotevalikoima ja korkea varastotaso tukemaan asiakkaita tarvitsevissaan, yhdistettynä online-malliin ja asiakaspalveluun myötävaikuttavat luotettavaan ja johdonmukaiseen asiakaskokemukseen myrskyisinä aikoina.

Digi-Key oli hyvässä asemassa pandemian alkaessa. Meillä oli vahva varastotilanne. Joidenkin toimittajien tuotantoajat ovat pidentyneet, mutta tämä on riippunut enemmän toimittajasta kuin mistään tietystä tekniikasta. Nyt useimpien tilanne on palautumassa normaaliksi. Pysymme tiiviissä yhteydessä tiettyihin asiakasvertikaaleihin, jotta olemme selvillä siitä, miten he pärjäävät ja miten toimittajat reagoivat. Kaiken kaikkiaan odotamme toimitusaikojen normalisoituvan viimeisellä vuosineljänneksellä ja kulutuksen kasvavan edelleen.

Tänä vuonna on ehdottomasti tapahtunut painopistemuutoksia, mutta projekteja ei ole peruutettu vaan kyse on toimintojen uudelleen suuntaamisesta. Liiketoiminta kiihtyy nyt maltillisesti ja ennustamme tämän jatkuvan loppuvuoden aikana. Lääketieteellisten laitteiden kysyntä on räjähtänyt ja monet asiakkaat, jotka eivät edes ole mukana lääketieteellisissä laitteissa, ovat muokanneet tuotelinjaansa niin, että pystyvät tuottamaan nopeasti kriittisiä lääkinnällisiä laitteita ja tuotteita, mukaan lukien tuulettimia ja testauslaitteita. Myös etätyöntekijöille tarvittavat tietokone- ja etätyövälineet vetävät hyvin, sillä melkein kaikki yritykset ympäri maailmaa siirsivät työntekijöitä etätöihin.

Aiemmin tänä vuonna ilmoitimme paikallisesta suomenkielisestä tuesta Suomen verkkosivustollemme. Tästä on jo nähty merkittäviä hyötyjä. Paikallisten asiakkaiden määrä on kasvanut 20 prosenttia vuoden 2020 alkupuoliskolla. Suomalaiset asiakkaat hyötyvät Digi-Keyn investoinnista paikallisille markkinoille aikataulutetuista toimituksista, mahdollisuudesta maksaa paikallisessa valuutassa sekä uusista rajapinnoista ja automaatiotyökaluista.

Digi-Keyn varasto Yhdysvalloissa on tarjonnut jatkuvuutta ja tehokkuutta globaaleille asiakkaillemme koko pandemian ajan. Jatkamme myös investointeja asiakkaisiimme uusien työkalujen ja tuen avulla, mukaan lukien yli 300 uuden toimittajan ja 300 000 uuden tuotteen lisääminen, sekä päätoimipaikassamme yli 204 tuhannen neliömetrin jakelukeskuslaajennuksen myötä. Laajennus tuo enemmän tehoa, automaatiota ja tehokkuutta valmistuttuaan vuonna 2021.

Fredrik Källmin toimii liiketoiminnan kehitysjohtajana Digi-Key Electronicsissa, jossa hän vastaa Pohjoismaiden ja Baltian alueesta.

Digi-Key on yksi maailman suurimmista elektroniikkakomponenttien jakelijoista, joka tarjoaa yli 11 miljoonaa tuotetta yli 800 laadukkaalta ja tunnetulta valmistajalta. Näistä yli 2,6 miljoonaa tuotetta on varastossa, valmiina toimitettavaksi välittömästi.