Vielä ehdit mukaan: kaksi päivää aikaa OnePlus-kisassa

ETN on julkaissut ETNdigi-erikoislehden, jonka artikkeleissa käsitellään laajasti tietoturvaa. Nyt haluamme kuulla, mikä artikkeleista on mielestäsi paras. Osallistuminen kannattaa, sillä palkintona on upea OnePlus Nord N10 5G. Kampanja päättyy ylihuomenna loppiaisena.

ETNdigin numero 2/2020 on ilmainen lukupaketti, jossa on artikkeleita esimerkiksi IoT-datan suojaavista muistipiireistä, sulautettujen järjestelmien Trust-alustasta, datankeruusta, analogiapiirien simuloinnista ja monesta muusta aiheesta. Englanninkieliseen lehteen on artikkelien lisäksi koottu viime aikojen tärkeimmät uutiset sulautetun tekniikan alueelta. Kahdessa In Focus -artikkelissa kerrotaan Nokia-puhelinten suunnittelusta ja turvallisen IoT-yhteyden kehittämisestä.

Kun paras artikkeli on löytynyt, kerro se meille osoitteessa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Laita otsikkoon teksti ”OnePlus-kisa”. Osallistumalla myös tilaat ilmaisen uutiskirjeemme.

ETNdigi-lehti löytyy täältä.

Nord N10 5G on kesällä julkistetun huippusuosikin eli Nordin hieman edullisempi kakkosversio. Laitteessa on 6,49-tuumainen AMOLED-näyttö, joka virkistyy 90 kertaa sekunnissa. Prosessori on Snapdragon 790, RAM-muistia 6 gigatavua. Tarkemmat speksit löytyvät OnePlussan sivuilta.

5G-puhelimet tekivät Suomesa ison läpimurron viime vuonna. Esimerkiksi Telian puhelinmyynnistä niiden osuus kasvoi käytännössä nollasta 30 prosenttiin. Vuoden myydyin malli oli OnePlus Nord 5G. ETN:n kisassa palkintona oleva Nord N10 5G on tämän laitteen pikkuveli.