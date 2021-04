Täydelliset automatiikkaratkaisut Eaton Electricilta

Automatiikkakomponentit ovat yksi TME:n erikoisaloista. Yksi tärkeimmistä ja suurimmista tuoteryhmistä laajassa valikoimassamme tuotteita, jotka ovat valmiita lähetykseen, ja jotka ovat varastoissamme, ovat Eaton Electric:in tuotteet. Kyseisten komponenttien ominaisuuksiin kuluu korkea valmistuslaatu ja samalla kattava suhtautuminen automatisointiin. Niitä voi käyttää jokaisessa paikassa, jossa tarvitaan ottaa käyttöön tai parantaa automaattisia tuotanto-, työstö-, varastointi- tai rekisteriprosesseja. Alle esitämme valikoiman yleiskäyttöisiä Eaton Electric tuotteita, joiden avulla on mahdollista rakentaa kehittyneitä automatisointijärjestelmiä. Kyseessä ovat mm. ohjelmoitavat ohjaimet, kontaktorit, moottorikytkimet, merkkivalot sekä riippuohjaimet.

EasyE4 ohjaimet

Pieni ohjelmoitava ohjain saattaa olla automatisointijärjestelmän ydinkomponentti jopa monimutkaisten laitteiden tapauksessa. Yksinkertaiset easyE4 ohjaimet, toimintojensa ansiosta mahdollistavat monipuolisen hallinta-arkkitehtuurin sekä automatisoitujen järjestelmien valvonta-arkkitehtuurin käyttöönoton. Moduulirakenteensa ansiosta easyE4-sarja, joka on yhteensopiva muidenkin Eaton tuotteiden kanssa, sopii yhtä hyvin koneiden tai tuotantolinjan osien toiminnan ohjaamiseen, kuin rakennusvalaistuksen automatisointiin.

Perusyksikkö, eli itse ohjain, voi olla varustettu (valitusta mallista riippuen): jopa 8 digitaalisella tulolla tai jopa 4 analogisella tulolla, 12-bittisessä resoluutiossa; 4 – 8 transistori- tai relelähdöllä; valinnaisella näytöllä; näppäimistöllä, ohjaimen ohjelman sekä tallennettavia tietoja säilyttävän SD-muistikortin liitännällä,RJ-45 liittimellä, joka on tarkoitettu kommunikointiin paikallisen Ethernet-verkon kanssa sekä liitännällä easyConnect liittimiä varten, joka on tarkoitettu tietojen välittämiseen perusyksikön ja laajennusmoduulien välillä. Yhteen easyE4 releeseen voi kytkeä suoraan jopa 11 ylimääräistä moduulia, mikä antaa korkeintaan 188 tuloa/lähtöä. UC-mallit ovat yleiskäyttöisiä ja niihin voi syöttää mitä tahansa jännitettä: 12V DC, 24V DC tai 24V AC. AC-malli toimii 100V – 240V AC tai DC jännitteellä.

EasyE4 ohjainten ohjelmointimenetelmät

EasyE4-sarjaa voidaan ohjelmoida käyttämällä yhtä neljästä easySoft-ympäristössä saatavilla olevista menetelmästä. Ensimmäinen niistä on useimmille automatiikkaan erikoistuneille asentajille tunnettu perusmenetelmä, eli tikapuukaavio. Toinen menetelmä on rakenteinen teksti, eli koodi, jota pystyy opettelemaan helposti jokainen käyttäjä, joka on perehtynyt ohjelmointiperusteisiin yhdessä tärkeimmistä tekstikielistä (C++, Java, Python jne.). Kaksi jäljellä olevaa menetelmää ovat EDP-kaaviot sekä vuokaavio. Tämän monipuolisuuden vuoksi jokainen asentaja löytää itselleen ja omalle tiimilleen sopivan ratkaisun. Kannattaa mainita senkin, että easyE4-sarjan tuotteet ovat alaspäin yhteensopivia: ne voivat luoda ohjelmia, jotka olivat valmistettu Eaton easy500/700/800/MFD-sarjojen ohjelmoitavien releiden aikaisempia versioita varten.

EasyE4 ohjaimet mahdollistavat sekä laitteiden toiminnan valvonnan että järjestelmän tilaa koskevien tietojen keräämisen. Valvottavat tiedot voidaan välittää käyttäjälle sisäänrakennetun näytön avulla, mutta ne voidaan myös lähettää paikallisen (LAN) verkon kautta palvelimelle. Tällä tavalla kerättyjen tietojen avulla voi etävalvoa kytkettyjen laitteiden toimintaa reaaliajassa. Siihen on tarkoitettu esim. EATON:in aito ratkaisu, Galileo-ympäristö (joka mahdollistaa mm. tietojen esittämisen HTML5-sivun muodossa, jonka voi avata tavallisen verkkoselaimen avulla). Kyseinen ratkaisu mahdollistaa esitettävien tietojen täyden mukauttamisen käyttäjän tarpeisiin sekä koko järjestelmän toiminnan valvonnan.

Täysi automatisointi Eaton komponenttien kanssa

Itse ohjaimilla, vaikka ne ovat „operaation aivot”, ei ole mitään käyttöä ilman korkealaatuisia komponentteja, jotka osallistuvat kohdelaitteiden ohjaamiseen. Eaton Electric-yhtiö tarjoaa, TME:n välityksellä, lukuisia ratkaisuja, jotka ovat, kaikki yhdessä, tarkoitettu monimutkaisten automatisointijärjestelmien rakentamiseen – niiden käyttötarkoituksestaan riippumatta.

DILM-sarjan kontaktoreiden moduulit

DILM-kontaktoreita (jotka merkitään joskus myös: „DIL M”), Eaton:ilta, on saatavilla useissa versioissa. TME:n luetteloon kuuluu komponentteja, jotka ovat tarkoitettu toimimaan alle 170A maksimivirralla. Kyseessä ovat 3- ja 4-napaiset komponentit, jotka asennetaan asennuslevylle tai DIN-kiskoon. Kannattaa ottaa huomioon senkin, että tasavirralla toimivat kontaktorit ovat saman kokoisia, kuin ne, jotka ovat tarkoitettu toimimaan AC-virralla. DILM kontaktoreille saatavilla on myös lisätarvikkeita, kuten apukontakteja tai suodattimia (vaimentimia) ja ylijännitesuojauksia. Sopivaa komponenttia etsittäessä on parasta siirtyä suoraan TME:n luetteloon ja suodattaa valikoimastamme sopivan ratkaisun.

PKZ moottorikytkimet

PKZ-perheen suojaukset (joita on muutama sarja) voivat olla tarkoitettu useiden kuormitusten, esim. muuntajien suojaukseen, mutta niiden tärkein käyttötarkoitus ovat sähkömoottorit. PKZ-mallit ovat saatavilla versioissa, jotka ovat varustettu laukaisimilla, jotka reagoivat sähkövirralle 0,1A – 63A (asetusten ulottuvuus riippuu valitusta mallista) ja ne sopivat lukuisiin käyttötarkoituksiin – jopa tehoon 34kW asti. Ne suojaavat moottoreita ylikuormitukselta ja vaihehäviöltä ja niillä on ylimääräisiä oikosulkulaukaisimia. Ne ovat rakennettu niin, että ne voisivat olla yhteensopivia DILM kontaktoreiden kanssa, joihin ne voi yhdistää, muodostaen tiiviit ryhmät DIN-kiskossa. Ne ovat saatavilla varustettuna painikkeilla (alle 25A) tai kiertokytkimillä (yli 63A) – niitä voi käyttää myös hätäkytkiminä. Lisäksi TME myy myös apu- ja signaalikontakteja sekä , shuntti- ja ylijännitelaukaisimia.

RMQ-Titan kytkimet ja merkkivalot

Jokaisen automatisointijärjestelmän tapauksessa käytetään operaattorin valvontaa sekä automaattisten prosessien hallintaa – vaikka kyseessä olisi niiden pelkkä käynnistys tai hätäkatkaisu. Eaton tuotteet merkkivalojen ja kytkimien aloilta ovat ryhmitetty RMQ-Titan- sekä RMQ-16-tuoteperheisiin. Ne eivät ole pelkästään merkinantopainikkeita ja -komponentteja, vaan myös potentiometrejä, USB- ja RJ45-paneeli-naarasliittimiä, I/O (ON/OFF)-kytkimiä, kiertokytkimiä sekä valaistuja turvakytkimiä. TME:n luettelosta löytyy myös teollisuuskäyttöön tarkoitettuja sauvakytkimiä sekä riippuohjaimia ja jopa pieniä lisälaitteita, kuten vara-avaimet, merkintäkilvet ja eri väriset (sekä eri tavalla merkityt) painikelinssit. RMQ-ryhmän tuotteet TME:n luettelossa ovat kattava valikoima peruskomponentteja, joita tarvitaan jokaisessa automatisointijärjestelmässä.

