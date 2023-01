Vielä ehdit mukaan - älykellokisa päättyy huomenna

ETN vetäytyy ansaitulle joulutauolle. Pyhien aikana juttuja julkaistaan harvaan ja satunnaisesti. Tosi toimiin ja normaaliin päivittäiseen rytmiin palataan vasta lppiaisen jälkeen eli maanantaina 9. tammikuuta 2023. Kannattaa kuitenkin muistaa loppiaisena päättyvä ETNdigi-kisamme, jossa palkintona on Huawein huippuhieno Watch GT 3 Pro -älykello.

Suuntaa siis tänne, valitse mielestäsi ETNdigi-lehden paras artikkeli ja postaa valintasi osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Kaikkien äänestäneiden kesken valitaan yksi voittaja, joka saa haltuunsa palkintokellon. Palkintokello on 46-millisellä näytöllä varustettu titaaniversio, jossa on safiirilasinen, suuri ja kirkas näyttö sekä tuttuun tapaan laaja valikoima vaihdettavia kellotauluja. AMOLED-näyttö on 1,43-tuumainen ja erottelee 466 x 466 pikseliä. Harmony OS pyörittää toimintoja ruudulla sujuvasti.

Laite on kuitenkin myös vaativaan käyttöön suunniteltu. Titanium-mallin isompi akku kestää jopa 14 päivää normaalilla käytöllä ja 8 päivää raskaalla käytöllä, ja Ceramic-mallissa jopa 7 päivää normaalilla käytöllä ja 4 päivää raskaalla käytöllä. Molemmat mallit tukevat pikalatausta, minkä ansiosta kelloon ehtii ladata riittävästi lisävirtaa kiireisen päivän keskelläkin.

Huawein älykellojen sovelluksissa hyödynnetään Suomessa kehitettyjä TruSport-algoritmeja, joiden avulla mittaustarkkuus on huippuluokkaa. Kello kestää vettä jopa 30 metrin syvyyteen, joten laitesukeltaminenkin onnistuu. Watch GT 3 Pro tukee Huawei TruSeen 5.0+ -järjestelmää, jonka pohjana ovat muun muassa päivitetty sykkeenmittausmoduuli ja aiempaa tarkempi mittaus.

Watch GT 3 Prossa on yli 100 harjoitustilaa, Liikuntatoimintojen ohella automaattinen SpO2-seuranta huolehtii siitä, että veren happipitoisuustasot pysyvät terveellisiksi määritellyissä rajoissa. Kello seuraa unenlaatua, reaaliaikaista sykettä ja unenaikaista hengitystä, joiden perusteella sen määrittää unenlaadun tason.

Onnea arvontaan!