Tulevaisuuden projektorit saattavat käyttää valonlähteenään aurinkokennojen kehityksestä tuttua perovskiittia. Belgialaisessa mikroelektroniikan tutkimuskeskus IMECissä on kehitetty perovskiittiledi, joka lähettää valoa tuhat kertaa kirkkaammin kuin tämän päivän parhaat orgaaniset ledit.

Bluetoothista alkaa tulla tarjolle uusimpaan 5.4-standardiin kehitettyjä siruja. Sveitsiläinen EM Microelectronic on esitellyt siruvalmistajille uuden mittatikun em|bleu-piireillään, jotka ovat markkinoiden tähän asti pienimmät.

Oulun yliopiston professori Matti Latva-aho on saanut merkittävän kansainvälisen huomionosoituksen. Maailman johtava teknologiaa edistävä ammatillinen järjestö IEEE on myöntänyt hänelle IEEE Fellow -arvonimen tämän vuoden alusta. Se myönnetään henkilölle, jolla on erityisen merkittäviä ansioita teknologian kehittämisessä maailmanlaajuisesti.

ETN:n joulutauon kisassa piti äänestää ETNdigi-lehden parasta artikkelia. Äänestyksessä eniten ääniä sai Rutronikin artikkelista sulautetuista ratkaisuista, joilla voidaan tehdä älykaupungin ilmasta puhtaampaa. Juttu sai yli 29 prosenttia eli lähes joka kolmannen äänen.

LEM ilmoitti äskettäin uudesta yhteistyöstä TDK:n kanssa seuraavan sukupolven TMR:een eli tunnelimagneettiresistanssiin perustuvien integroitujen virta-anturien kehittämiseksi sähköistyssovelluksiin. LEM:n tuotehallinnasta globaalisti vastaava Thomas Hargé selventää, mitkä ovat virranmittauksen uudet trendit ja miten kumppanuus TDK:n kanssa voisi lisätä arvoa asiakkaille.

Jos halutaan esimerkiksi lisätä liikkeentunnistus kuulolaitteeseen, sen sisällä ei ole kovin paljon tilaa antureille. Tämän ongelman Bosch Sensortech ratkaisee uusilla kiihtyvyysantureillaan, jotka yhtiö esitteli CES-messuilla Las Vegasissa.

Green Hills Software ilmoittaa saaneensa ensimmäisenä sulautettujen ohjelmistojen kehittäjänä tärkeän autoteollisuuden uuden kyberturvallisuusstandardin vaatimustenmukaisuussertifikaatin. ISO/SAE 21434 -standardi pyrkii viemään autojen järjestelmien kyberturvan uudelle tasolle.

Uusimmat korttitietokoneet saavat yhä nopeammin käyttöönsä tehokkaimmat prosessorit. Congatecin uuden COM-HPC-kortit ovat tästä hyvä esimerkki. Niillä käytetään Intelin 14. sukupolven Raptor Lake -sarjan paranneltuja (S Fresh -mallit) i7-suorittimia.

Elon Muskin SpaceX on jo tänä vuonna ehtinyt laukaista radalleen kuusi Starlink-satelliittia, jotka pystyvät tarjoamaan matkapuhelinpeiton suoraan tavallisiin älypuhelimiin. Aikataulun mukaan SMS-viestit, puhelut ja data voisivat kulkea satelliittien kautta jo ensi vuonna.

Murata on esitellyt seuraavan sukupolven kuuden vapausasteen liikeanturin. Yhtiön mukaan SCH16T-K01-piiri on suorituskyvyltään markkinoiden paras. Se mahdollistaa erittäin tarkan koneen ohjaus- ja paikannussovellukset.

Wi-Fin uusin polvi eli 6E laajentaa tekniikan käyttöä 6 gigahertsin taajuuksille. Tästä on palon hyötyä myös teollisuuskäytössä. Mouser Electronics on laajentanut antennivalikoimaansa uusilla sisäänrakennetuilla, joustavilla ja ulkoisilla Wi-Fi 6E -ratkaisuilla.

Yli 3,6 gigabittiä sekunnissa. Tähän latausnopeuteen ilmoittaa T-Mobile päässeensä Yhdysvalloissa yhdistämällä samaan linkkiin kuusikantoaaltoa. Ikävä kyllä laitekumppania ennätyksessä on Ericsson.

Las Vegasin CES alkaa virallisesti tänään, vaikka jo ennen jättitapahtumaa on esitelty paljon uusia tuotteita kulutuselektroniikkaan. Näytöistään tunnettu Omnivision esittelee messuilla uuden LCOS-paneelin, jolla voidaan tuoda nopea teräväpiirtonäyttö silmälasien pinnalle.

Asusin pelibrändi ROG on esitellyt Las Vegasin CES-messujen alla 8. sukupolven pelipuhelimensa. Laite on pakattu täyteen tekoälyominaisuuksia, näyttö virkistyy 165 kertaa sekunnissa, mutta silti mallit ovat edeltäjiinsä verrattuna laihempia.

Sähköteknisten tuotteiden myynnin kasvu hyytyi loppuvuodesta 2023 ja laski koko vuoden myynnin 5,4 prosenttia pienemmäksi kuin edellisvuonna. Kiitos vielä alkuvuonna rivakasti sujuneen myynnin, vuoden 2023 yhteenlaskettu tukkumyynnin arvo oli 1275 miljoonaa euroa. Se on kautta aikain toiseksi paras vuosimyynti STK ry:n tilastoissa.

Amerikkalainen onsemi solmi viime kesänä strategisen kumppanuuden suomalaisen Kempowerin kanssa EliteSiC-sarjan mosfettien ja diodien käyttämisestä sähköautojen latureissa. Nyt onsemi on esitellyt latureihin ratkaisuja, jotka kiihdyttävät sähköauton akuston latausnopeutta.

Sveitsiläinen LEM on ilmoittanut uuden CDSR-tuoteperheen, lanseerauksesta. Tämä uusi tuotesarja vikavirtamittareita on suunniteltu tarjoamaan parannettua turvallisuutta ja luotettavuutta kotitalouksien sähköautolatureille. CDSR-mallit ovat saatavilla kolmella eri lähdetyypillä: vikalähtö, SPI-väylä ja analoginen lähtö, joten sarja sopii eri latausjärjestelmiin.

Suomalainen Verge tunnetaan tehokkaimpien sähkömoottoripyörien valmistajana. Yhtiö esittelee huomenna alkavilla CES-messuilla päivitettyä TS Ultra -malliaan, joka on saanut uusiksi ominaisuuksia esimerkiksi kuusi kameraa, tekoälyä hyödyntävän konenäön sekä täysin uuden kojetaulun.

Sähköautojen yleistyminen kuormittaa sähkönjakeluverkkoa. LUT-yliopistossa tehty väitöstutkimus antaa uusia eväitä sähkönjakeluverkon suunnitteluun niin, että kuormitusta voidaan hallita ja lataus on sujuvaa.

Viime vuonna myytiin 197 miljoonaa televisiota, mikä on alin lukema lähes 10 vuoteen. Valmistajat uskovat kuitenkin tulevaan. Esimerkiksi Samsung ja LG esittelivät Las Vegasin CES-messuilla uusia mallejaan, joissa tekoäly näyttelee yhä suurempaa roolia.