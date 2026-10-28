Amazon Web Services eli AWS testasi Euroopan suvereenipilvensä riippumattomuutta katkaisemalla sen yhteydet yhtiön globaaliin runkoverkkoon useiksi tunneiksi. Palvelut toimivat AWS mukaan häiriöittä. Koe on merkittävä osoitus teknisestä riippumattomuudesta aikana, jolloin Euroopassa keskustellaan yhä enemmän pilvipalvelujen suvereniteetista ja tietojen hallinnasta.
AWS toteutti harjoituksen lauantaina 24. lokakuuta. Sen aikana European Sovereign Cloud irrotettiin yhtiön globaalista runkoverkosta ja käytöstä poistettiin myös järjestelmä, jolla siirretään rajattuja operatiivisia tietoja. Verkkoliikenne ohjautui julkisen internetin kautta, ja EU toimiva henkilöstö ylläpiti palveluja suvereenipilven omilla laitteisto- ja ohjelmistoresursseilla. AWS mukaan asiakkaiden sovellukset jatkoivat toimintaansa normaalisti eikä palvelujen saatavuus kärsinyt. Myös AWS Direct Connect -yhteydet toimivat normaalisti.
Euroopan suvereenipilvi käynnistyi tammikuussa 2026 Brandenburgissa Saksassa. Se on fyysisesti ja loogisesti erotettu AWS muista pilvialueista, ja sen toiminnasta vastaavat Saksan lainsäädännön alaiset eurooppalaiset yhtiöt. Palvelua operoi EU työskentelevä henkilöstö, ja AWS on siirtymässä malliin, jossa operoinnista vastaavat yksinomaan EU kansalaiset. Yhtiö on ilmoittanut investoivansa eurooppalaiseen suvereenipilveen 7,8 miljardia euroa.
Pilvipalvelujen suvereniteetista on tullut Euroopassa keskeinen kysymys erityisesti julkishallinnolle, turvallisuusviranomaisille ja kriittisen infrastruktuurin toimijoille. Kyse ei ole vain siitä, missä palvelimet sijaitsevat, vaan myös siitä, kuka hallitsee tietoja, kuka voi käyttää niitä ja miten palvelujen jatkuvuus varmistetaan mahdollisissa geopoliittisissa kriiseissä. AWS harjoitus pyrki osoittamaan, että eurooppalainen pilvi voi jatkaa toimintaansa ilman riippuvuutta EU ulkopuolisesta infrastruktuurista.
Suvereniteettiin liittyy myös juridinen ulottuvuus. AWS on yhdysvaltalainen yhtiö, joten keskustelussa nousee väistämättä esiin Yhdysvaltain CLOUD Act -lainsäädäntö. Se mahdollistaa tietyin oikeudellisin edellytyksin tietojen vaatimisen yhdysvaltalaisilta palveluntarjoajilta myös silloin, kun tietoja säilytetään Yhdysvaltain ulkopuolella.
ETN kysyi AWSä, miten yhtiö turvaa eurooppalaisten asiakkaiden tietojen hallinnan tilanteessa, jossa Yhdysvaltain viranomaiset vaatisivat pääsyä tietoihin CLOUD Actin nojalla.
AWS mukaan CLOUD Actista liikkuu paljon virheellistä tietoa. Yhtiö korostaa, ettei laki anna Yhdysvaltain viranomaisille rajoittamatonta pääsyä pilvipalvelujen tietoihin. AWS mukaan viranomaisten on täytettävä tiukat oikeudelliset vaatimukset, saatava riippumattoman tuomioistuimen hyväksyntä ja osoitettava riittävät perusteet tiettyyn rikosepäilyyn.
AWS korostaa myös teknisiä suojauksiaan. Yhtiön Nitro System on suunniteltu estämään AWS pääsy asiakkaiden sisältöön EC2-virtuaalipalvelimilla. AWS Key Management Service puolestaan antaa asiakkaille mahdollisuuden hallita salausavaimiaan ja päättää, kenellä on pääsy salattuihin tietoihin. Ilman tarvittavia avaimia AWS ei yhtiön mukaan pysty lukemaan niillä salattua sisältöä.
Yhtiö painottaa lisäksi, ettei se ole vuonna 2020 aloittamansa seurannan aikana luovuttanut Yhdysvaltain hallitukselle CLOUD Actin nojalla yhtään Yhdysvaltain ulkopuolella säilytettyä yritys- tai viranomaisasiakkaan sisältötietoa.
AWS mukaan lokakuun harjoitus tuotti todennettavaa näyttöä siitä, että European Sovereign Cloud pystyy toimimaan itsenäisesti EU alueella. Tulos on tärkeä erityisesti säännellyille toimialoille ja julkishallinnolle, joiden on pystyttävä osoittamaan palvelujensa toimintavarmuus ja tietojen hallinta myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Eurooppalaisen pilven suvereniteetti rakentuu kuitenkin useasta tekijästä. Teknisen riippumattomuuden lisäksi siihen kuuluvat tietojen suojaus, palvelujen operatiivinen hallinta ja lainsäädännöllinen toimintaympäristö. Lokakuun harjoitus osoitti teknisen ja operatiivisen riippumattomuuden toimivan käytännössä useiden tuntien irtikytkennässä. CLOUD Actiin liittyviin kysymyksiin AWS vastaa puolestaan oikeudellisilla menettelyillä, teknisillä suojauksilla ja tähänastisella käytännöllään.