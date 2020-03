ECF20-tapahtuma siirtyy elokuun loppuun

ETN on kolmena vuotena järjestänyt sulautetun tekniikan konferenssin Helsingissä. Embedded Conference Finland 2020 oli tarkoitus järjestää kesäkuun 4. päivänä. Koronavirusepidemian takia ECF20 on päätetty siirtää elokuun 27. päivään.

Koronavirus on mullistanut maailman perin pohjin, eivätkä tekniikan tapahtumat ole olleet mikään poikkeus. Tapahtumia on peruttu tai siirretty viikoittain, välillä päivittäin sen jälkeen, kun Barcelonan Mobile World Congress peruttiin helmikuun lopulla. Tuntuu uskomattomalta, että MWC:n perumisesta on aikaa vain neljä viikkoa, niin paljon on epidemian aikana tapahtunut.

Kaikkein toiveissa on nyt epidemian mahdollisimman nopea taittuminen.

ECF20:n pääteemana on sulautettujen laitteiden ja koodin tietoturva. Tietoturvasta on tullut yksi keskeisimpiä kriittisiä tekijöitä, kun kaikki laitteemme ennen pitkää liittyvät verkkoon ja ryhtyvät lähettämään kaikenlaista dataa joko omiin laitteisiimme tai pilvipalveluun.

Kyse on ennen kaikkea liiketoiminnan riskeistä. Esimerkiksi CyberEdge Group ennusti taannoin, että kyberrikollisuus aiheuttaisi ensi vuonna jopa 6 biljoonan dollarin tappiot. Tämä on siis 6000 miljardia dollaria.

Mutta mitä tietoturva on? Yhden näkymän aiheeseen antaa Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll keynote-puheessaan heti ECF20:n avajaisiksi Akava-talolla torstaina, elokuun 27. päivänä.

ECF20 tulee entiseen tapaan olemaan kävijöille ilmainen tapahtuma. Tapahtumaan voi rekisteröityä täällä. Mikäli olet jo rekisteröitynyt mukaan ja uusi päivämäärä sopii sinulle, ei sinun tarvitse tehdä mitään.