ECF21-rekisteröityminen on auki – varaa paikkasi ilmaiseksi!

ECF21 järjestetään torstaina, 21 lokakuuta. Pääteema on laitteiden ja tietysti erityisesti sulautettujen laitteiden tietoturva. Mukaan on jo ilmoittautunut yrityksiä ja ohjelmasta on tulossa mielenkiintoinen.

Lisätietoa tapahtumasta löytyy osoitteesta www.embeddedconference.fi. Kävijöille tarjotaan entiseen tapaan aamupala ja lounas. Rekisteröityä voi täällä.