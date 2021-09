ECF siirtyy keväälle 2022

ETN on järjestänyt vuosittain sulautetun tekniikan Embedded Conference Finland -tapahtumaa. Nyt ECF joudutaan siirtämään vielä kerran. Uusi ajankohta on toukokuu 2022. Päätös siirtää tapahtuma uudelleen ei ole ollut helppo. Periaatteessa koronatilanne ja rokotekattavuus Suomessa olisi lokakuussa sallinut fyysisen tapahtuman järjestämisen. Monessa yrityksessä etätöitä kuitenkin jatketaan vuoden loppuun ja joissakin on eksakti kielto osallistua mihinkään tapahtumiin.

Puolittaisen tapahtuman sijaan haluamme järjestää täysimittaisen konferenssin turvallisesti. Samalla konseptia kehitetään hieman pidemmälle ja esimerkiksi esitykset tullaan striimaamaan livenä.

ECF on Suomen ainoa, riippumaton sulautetun tekniikan tapahtuma. Se on järjestetty aiemmin kolme kertaa ja vieraita tapahtumassa on ollut 200-250.

Ajantasainen tieto ECF22:sta löytyy tapahtuman verkkosivuilta osoitteesta www.embeddedconference.fi. Ensi kevään tapahtuman rekisteröityminen avautuu vielä tämän vuoden aikana.