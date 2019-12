Cisco yllätti: toi oman piirin verkkolaitteisiin

Tietoliikenneyhtiö Cisco yllätti monet, kun esitteli oman strategiansa tulevaisuuden internetiksi. Yllätystä aiheutti ennen kaikkea se, että yritys julkisti oman verkkoprosessoriarkkitehtuurinsa. Silicon One -alustan myötä vanhasta verkkolaitetoimittaja tuli siis kerta heitolla puolijohdeyritys.

Uuden Internet For the Future -strategian myötä Cisco sanoo luovansa seuraavan sukupolven internetin, josta tulee suorituskyvyltään huomattavasti parempi kuin nykyinen verkkoinfrastruktuuri. Silicon One -piiritekniikkaa hyödynnetään heti uudessa Cisco 8000 -sarjan reititinperheessä, joka on maailman tehokkain operaattoritason reititin.

Ciscon verkko- ja turvallisuusjohtaja David Goecklerin mukaan investoinnit piiriteknologiaan, optiikkaan ja ohjelmistoihin mahdollistavat internetissä palveluita tarjoaville yrityksille entistä nopeamman siirtoyhteyden, jolla on myös kapasiteettia käsitellä internetkaistaa paljon kuormittavia pyyntöjä.

- Se toimija, joka luo nyt innovatiivisia teknologisia ratkaisuja ja kokemuksia, on vahvoilla tulevaisuudessa. Uskomme, että investoimalla piiriteknologiaan, optiikkaan ja ohjelmistoihin me voimme olla toimialallamme suunnannäyttäjä. Emme ole keskittyneet kehitystyössä ainoastaan yhteen tuotekategoriaan. Olemme jo muutaman vuoden ajan investoineet lukuisiin tuotekategorioihin ja yksittäisiin teknologioihin, jotka tulevat olemaan digitaalisten kokemusten keskiössä tulevaisuudessa, Goeckler toteaa.

Cisco Silicon One on Ciscon reitittimien perusta 2020-luvulla. Lähitulevaisuudessa reitittimien suorituskyky on jopa 25 terabittiä sekunnissa. Jo ensimmäisen sukupolven Cisco Silicon One -piiri eli Q100 yltää yli 10 terabitin tehoon vaarantamatta ohjelmoitavuutta, puskurointia, energiatehokkuutta, skaalautuvuutta tai toiminnallisuutta.

Cisco 8000 -sarjaan kuuluu ensimmäisen sukupolven reitittimet, jotka ovat rakennettu Cisco Silicon One Q100 -piirin päälle. Reitittimet on optimoitu käytettäväksi 400 gigabitin porttinopeudella ja sitä kovemmalla teholla. Laitteiston avulla yhteen räkkiin saadaan toteutettua 10,8 terabitin kapasiteetti.

Silicon One -piiriperhe on tietysti yllättänyt myös Ciscon vanhat puolijohdetoimittajat, kuten Broadcomin. Sen toimitusjohtaja Hoch Tan tyytyo kuitenkin toteamaan vain, että yhtiö toivottaa kilpailun tervetulleeksi.