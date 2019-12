Ensimmäinen palomuuri autojen ECU-yksiköihin

Kun elektroniikan määrä ajoneuvoissa kasvaa, järjestelmien datan turvaaminen ja suojaaminen tulee yhä tärkeämmäksi. Amerikkkalainen Sectigo on esitellyt palomuuriratkaisun, joka voidaan tuoda auton elektroniikkajärjestelmään Autosar-alustan myötä.

Tilastojen mukaan vuoteen 2022 mennessä yli kahdella kolmasosalla Yhdysvaltojen teillä olevista uusista autoista on online-yhteydet turvallisuuskriittiseen järjestelmäänsä. Tämän järjestelmän hakkerointi asettaa kaikki autossa kulkevat mahdollisesti jopa kuolemanvaaraan.

Sectico on maailman suurin kaupallinen varmenneviranomainen, sekä räätälöityjen ja automatisoitujen PKI-hallintaratkaisujen toimittaja. Nyt yritys on julkistanut sulautettavan palomuurin autoteollisuudelle. Siemens-konserniin kuuluva Mentor on jo integroimassa palomuuria autonvalmistajien suosimaan AUTOSAR-alustaansa.

Suojautuakseen kyberhyökkäyksiltä autoteollisuuden valmistajat tarvitsevat upotetun palomuurin ajoneuvon elektronisten ohjausyksiköiden (ECU) liikenteen ohjaamiseksi. Sulautetut palomuurit estävät pääsyn auton elektroniikkaan ulkopuolelta ja sallivat silti todennetun pääsyn ohjelmistopäivityksiin.

Sectigon Embedded Firewall for Automotive on ainoa tietoturvaratkaisu, joka on upotettu autojen ECU-yksiköihin. Palomuuri havaitsee dataliikenteen poikkeavuudet, tarkistaa datapaketit, suodattaa dataliikennettä ECU-yksikköön.

Palomuuri suojaa esimerkiksi ADAS-järjestelmät, ohjaus- ja jarrujärjestelmät hyökkäyksiltä. Se on AUTOSARin lisäksi yhteensopiva RTOS- ja Linux-käyttöjärjestelmien kanssa. Palomuuri pystyy myös tekemään datapakettien tarkistusta teollisuusväylissä, kuten CAN-väylässä.