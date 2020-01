Teslan suuri innovaatio sähkövetoisuuden ja suorituskyvyn lisäksi on yrityksen kyky päivittää autojensa ominaisuuksia uusilla softilla, tyypillisesti yön aikana. Las Vegasin CES-messuilla NXP Semiconductors esittelee piirisarjaa, joka tuo saman toiminnallisuuden kaikkiin autoihin.

Tokion teknillisen instituutin tutkijat kehittävät uutta materiaalikokoonpanoa, jonka avulla voitaisiin kehittää nykyistä parempia magneettisille hajasaantimuisteja. Nämä muistit perustuisivat spinin hyödyntämiseen ja ne voisivat suorituskyvyllään ylittää nykyiset tallennuspiirit.

ETN vetäytyy tänään ansaitulle joulutauolle. Sitä ennen on kuitenkin syytä nimetä vuoden 2019 luetuin uutinen. Tittelin saa jo tammikuussa uutisoitu HERE-palveluiden laajentumisesta sisätilapaikannukseen.

Macbook Pro vuodelta 2015 on toiminut luotettavasti ja koska koneen muistikin on päivitetty suurempaan, ei sen vaihtaminen uuteen houkuttele. Viimeisen vuoden aikana koneen akun suorituskyky on kuitenkin lähtenyt hiipumaan, joten ajatus akun vaihtamisesta on ollut agendalla.

KAUST-yliopiston (King Abdullah University of Science and Technology) ja St. Andrewsin yliopiston CUP-tutkimuskeskuksen (Center for Unconventional Processes of Sciences) tutkijoiden luoma uusi hakkeroimattomaksi tarkoitettu turvajärjestelmä on ajateltu mullistamaan viestinnän yksityisyys.

Kun elektroniikan määrä ajoneuvoissa kasvaa, järjestelmien datan turvaaminen ja suojaaminen tulee yhä tärkeämmäksi. Amerikkkalainen Sectigo on esitellyt palomuuriratkaisun, joka voidaan tuoda auton elektroniikkajärjestelmään Autosar-alustan myötä.

Yli 80 prosenttia suomalaisista kokee, etteivät älypuhelimet kestä käytössä riittävään pitkään. Tämä selvisi Nokia-puhelimia kehittävän HMD Globalin tutkimuksessa, jossa selvitettiin älypuhelinten hankintaa ja puhelimia koskevia asenteita Suomessa.

RFID-tunnisteet ovat erittäin käteviä monenlaisen informaation jakamiseen, mutta ne vaativat aina erillistä lukulaitetta. Belgialaiset tutkijat ovat nyt kehittäneet tunnisteen, joka voidaan lukea tavallisilla älypuhelinten kosketusnäytöillä.

Teollisuuden anturijärjestelmien valmistaja Pepperl+Fuchs esittelee uuden R2300-monitasoskannerin Nürnbergin 2019 SPS -ammattimessuilla. Objektien 3D-tunnistukseen tarkoitettu anturi tekee vaikutuksen korkealla mittaustiheydellään.

Tänään ETN kertaa vuoden luetuimpien uutisten listalta sijat 2-4. Toiseksi eniten lukijoita sai HDMI-kaapelien uusimista koskeva uutinen, kolmanneksi eniten sairaalalaitteen hakkeroinnista kertova juttu ja neljänneksi eniten Nokian myyntispekulaatiot.