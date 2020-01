Samsung aikoo julkistaa uuden lippulaivasarjana eli Galaxy S20 -puhelimet kuukauden sisällä ja verkossa on jo paljon ”vuotoja”, joissa uutuuksien ominaisuuksia esitellään. Monin osin uusi S20 ottaa isoja hyppäyksiä eteenpäin, mikäli huhut pitävät paikkaansa.

Digitaalinen terveys on käymässä läpi vallankumousta, joka perustuu ultra kannettavien, kannettavien valvontalaitteiden saatavuuteen. Nämä laitteet antavat potilaille, joilla on pitkäaikaisia ja kroonisia sairauksia, mahdollisuuden päivittäiseen sairauden seurantaan, jolloin korkeatasoinen hoito voidaan tarjota mukavammin kuin koskaan ennen. Näiden laitteiden tehonhallinta on suunnittelijoille iso haaste.

Artikkelin on kirjoittanut Mouser Electronicsin Mark Patrick. Hän tuli Mouserin palvelukseen kesällä 2014 työskenneltyään aiemmin RS Componentsilla markkinointitehtävissä ja sitä ennen Texas Instrumentsissa sovelluskehityksen tuessa. Hänellä on elektroniikkainsinöörin tutkinto Coventryn yliopistosta.

Duken yliopiston ja Ranskan Institut de Physique de Nicen tutkijat ovat kehittäneet uuden mikroaaltokuvauksen menetelmän esineiden tunnistamiseksi. Menetelmä parantaa tunnistuksen tarkkuutta ja vähentää samalla laskenta-aikaa ja tehovaatimuksia.

Suomalaisen Sensible 4:n kehittämä ja japanilaisen MUJI:n muotoilema GACHA-robottibussi aloittaa tänään ajamisen Vantaan Kivistössä. Pilottihanke on teknologiayhtiö Sensible 4:n ja Vantaan kaupungin, Uudenmaan liiton ja Suomen Kasvukäytävän yhteistyö, jossa tarjotaan ns. viimeisen kilometrin (last-mile) matkustamista Kivistön alueen asukkaille.

AMD ilmoittaa, että Euroopan ECMWF-säätutkimuskeskus (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) on valinnut sen EPYC-prosessorit vauhdittamaan tulevaa huipputehokasta supertietokonettaan. Kone perustuu Atoksen uusimpaan BullSequana XH2000 -teknologiaan.

Nokia on tänään kutsunut henkilöstön edustajat Suomessa yt-neuvotteluihin, joiden arvioidaan johtavan noin 180 työpaikan vähennykseen vuonna 2020. Ikävän uutisen takana on yhtiön pyrkimys panostaa entistä vahvemmin 5G-tuotekehitykseen, sanoo yhtiön Suomen maajohtaja Tommi Uitto.

Älypuhelimien kameratekniikka on kehittynyt viime vuosina huimaa vauhtia, mutta monissa olosuhteissa kameroilla on edelleen vaikeuksia ottaa laadukkaita kuvia. Itävaltalainen ams helpottaa tätä ongelmaa markkinoiden ensimmäisellä high end -älypuhelimiin tarkoitetulla spektrianturilla.

Piillä olevan elektronin spiniin tukeutuva kvanttibitti voi kommunikoida toisen kvanttibitin kanssa, joka sijaitsee sirulla huomattavan etäisyyden päässä. Princentonin yliopistossa todistettu ominaisuus voisi mahdollistaa yhteydet useiden kvanttibittien välillä monimutkaisten laskelmien suorittamiseksi.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkimusorganisaatio kertoo haittaohjelmien katsauksessaan, että Emotet oli joulukuun johtava haittaohjelma kolmatta kuukautta peräkkäin. Sitä levitettiin roskaposteilla, joiden otsikoissa klikkauksia houkuteltiin esimerkiksi Greta Thunbergin nimellä ja joulujuhlilla.

Aalto-yliopistossa on tehty merkittävä innovaatio aurinkokennojen valmistuksessa. Kehitetyssä menetelmässä kennot voidaan valmistaa mustesuihkutulostimella ja silkkipainatuksella, ja niitä on myös mahdollista kuvioida tarpeiden ja toiveiden mukaan.