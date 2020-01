Suomalaisessa robottibussissa testataan etähallintaa

Robottibussikokeiluja on meillä käynnissä useita. Jossakin vaiheessa robottibussilaivastoa pitää pystyä hallitsemaan etänä, jotta liikenne sujuisi turvallisesti ja luotettavasti. Nyt kotimaisen Sensible 4:n GACHA-bussissa testataan tätä.

Sensible 4 on sopinut yhteistyöstä japanilainen SB Driven kanssa. SB Drive:n kehittämä Dispatcher on hallintajärjestelmä, jolla pystytään kauko-ohjaamaan useita autonomisia ajoneuvoja. Tätä kutsutaan termillä fleet management. Järjestelmässä on myös tekoäly, joka pystyy havaitsemaan liikkumista ajoneuvon sisällä.

SB Drive on merkittävä tekijä itseajavien ajoneuvojen toimialalla ja on osa japanilaista SoftBank Groupia. Yhteistyön ensisijainen tarkoitus on nopeuttaa itseajavien autojen käyttöönottoa Euroopassa ja Japanissa sekä viedä ne nopeammin yleiseen käyttöön.

Yhteistyö tapahtuu ensisijaisesti Suomessa, jossa SB Drive on aloittanut toimittajana Sensible 4:lle EU-rahoitteisessa FABULOS-projektissa. Projektissa keskitytään vastaamaan itseajavien ajoneuvojen keskeisiin haasteisiin. FABULOS projektin aikana GACHAa sekä myös muita Sensible 4:n ajoneuvoja koeajetaan julkisilla teillä. Yhteistyö voi avata Japanin robottiajoneuvojen markkinat Sensible 4:lle.

Viime vuoden lopussa SB Driven ohjelma integroitiin Sensible 4:n itseajavien ajoneuvojen järjestelmään. Molemmat yritykset selvittävät myös samalla muita yhteistyömahdollisuuksia, ja pyrkivät jatkossa OEM-kumppanuuteen sekä EU:ssa että Japanissa.

Sensible 4:n kehittämä GACHA on maailman ensimmäinen kaikkiin sääolosuhteisiin soveltuva itseajava robottibussi. Sensible 4:n ainutlaatuinen paikannusteknologia mahdollistaa robottibussien ympäri vuoden ajamisen myös Suomen sääolosuhteissa. Säällä on keskeinen rooli itseajavien ajoneuvojen kyvyllä ymmärtää ympäristöään.