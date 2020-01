Gigabitin lähetinvastaanottimien toimittaja KDPOF aikoo ensimmäisenä maailmassa demonstroida autoihin suunniteltua 25 gigabitin optista tiedonsiirtojärjestelmää. Paikkana on München ja tapahtuma Automotive Ethernet -kongressi 12.-13. helmikuuta.

Windows 7:n tekninen tuki on päättynyt eikä käyttöjärjestelmään enää tule esimerkiksi tietoturvapäivityksiä. Netmarketsharen mukaan joulukuussa peräti 25 prosenttia PC-käyttäjistä kuului tähän joukkoon. Mitä nämä käyttäjät tekevät seuraavaksi?

Massachusetts Institute of Technologyn eli MIT:n tutkijat ovat kehittäneet työkalun, joka osaa tarkasti ennustaa, miten nopeasti tietty sovelluskoodi toimii tietyllä laitearkkitehtuurilla tai piirillä.

DRAM-muisteissa on alkamassa uusi aikakausi. Micron Technology on ryhtynyt toimittamaan asiakkailleen ensimmäisiä DDR5-muistien näytepiirejä. Micronin mukaan esimerkiksi palvelinten muistien suorituskyky kasvaa DDR5-arkkitehtuurin myötä yli 85 prosenttia aiempaa paremmaksi.

Parlamenttivaalit ja brexit on pitänyt Britannian poliitikot kiireisinä, mutta pian edessä on tärkeän Huawei-päätöksen tekeminen. Saako Huawein laitteita käyttää 5G-verkoissa vai pitääkö sitä rajoittaa? USA ainakin painostaa maata kovasti tekemään ”oikean ratkaisun”.

Kielin yliopiston kemistit ja fyysikot yhdistivät voimansa kollegoiden kanssa Ranskasta ja Sveitsistä suunnitellakseen ja käyttämään yksittäisien molekyylien spinkytkimiä. Äskettäin kehitetyillä molekyyleillä on vakaat spintilat ja eivätkä ne menetä toimivuuttaan pinnoille adsorboituneena.

Robottibussikokeiluja on meillä käynnissä useita. Jossakin vaiheessa robottibussilaivastoa pitää pystyä hallitsemaan etänä, jotta liikenne sujuisi turvallisesti ja luotettavasti. Nyt kotimaisen Sensible 4:n GACHA-bussissa testataan tätä.

Avaruus on vihamielinen ympäristö, jossa normaalit komponentit eivät tahdo toimia. Amerikkalainen Microchip sanoo nyt kehittäneensä maailman ensimmäisen kaupallisen vakiopiirin, jolla Ethernet-yhteys saadaan vietyä satelliitteihin.

Samsung aikoo julkistaa uuden lippulaivasarjana eli Galaxy S20 -puhelimet kuukauden sisällä ja verkossa on jo paljon ”vuotoja”, joissa uutuuksien ominaisuuksia esitellään. Monin osin uusi S20 ottaa isoja hyppäyksiä eteenpäin, mikäli huhut pitävät paikkaansa.

Digitaalinen terveys on käymässä läpi vallankumousta, joka perustuu ultra kannettavien, kannettavien valvontalaitteiden saatavuuteen. Nämä laitteet antavat potilaille, joilla on pitkäaikaisia ja kroonisia sairauksia, mahdollisuuden päivittäiseen sairauden seurantaan, jolloin korkeatasoinen hoito voidaan tarjota mukavammin kuin koskaan ennen. Näiden laitteiden tehonhallinta on suunnittelijoille iso haaste.