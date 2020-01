Nyt voit saada halvalla Linux-puhelimen

Aika monessa projektissa kehitetään Linuxiin perustuvia älypuhelimia ja monissa on jo päästy jopa toimituksiin asti. Mikäli tällainen laite kiinnostaa, eikä alustan keskeneräisyys haittaa, voi laitteen saada nyt edullisesti. Pinephonen toimitukset ovat alkaneet ja hintaa puhelimelle tulee 150 dollaria eli noin 135 euroa.

Puhelimen kehityksestä vastannut Pine64 tunnetaan myös Linux-läppäreistä. Yhtiö korostaa, että Braveheart-nimellä myyntiin tullut puhelin on tarkoitettu kehittäjille. Laitteiden käyttö edellyttää laajaa Linux-osaamista ja kiinnostusta Linux-puhelimiin.

Ei kyse olekaan mistään jokapojan puhelimesta. Laitteen mukana ei tule valmista käyttöjärjestelmää, vaan käyttäjä joutuu asentamaan haluamansa alustan itse. Tarjolla on eri Linux-versioita, mutta kaikissa on kyse beta-versioista.

Raudaltaan Pinephone on monin osin vaatimaton nykymittapuulla. Prosessori on Allwinner A64, kesksumuistia on kaksi gigaa ja tallennustilaa 16 gigatavua. Kamera on yksikennoinen ja erottelee viisi megapikseliä, etukannessa on kahden megapikselin selfiekamera.

Näyttö on 5,95-tuumainen ja erottelee 1440 x 720 pistettä. Akku on 3000 milliampeeritunnin litiumpolymeeriakku, mutta sen lataaminen onnistuu sentään 15 watin tehollaUSB-C-väylää pitkin. Laite tukee vanhempia wifi- ja Bluetooth-yhteyksiä sekä LTE-yhteyksiä.

Demoissa puhelin näyttää toimivan. Monet sovellukset eivät vielä esimerkiksi skaalaudu näytön mukaan, mutta tämä on odotettua keskeneräiseltä alustalta. Toisaalta kyllä Pinephone samalla lailla kerää katseita kuin uusin iPhonekin. Tosin eri syistä.

Lisätietoja täällä.