JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. OPINION Kustomoidun liitännän myytit murtuvat Tietoja Julkaistu: 10.03.2022 Elektroniikan suunnittelijat ovat usein haluttomia harkitsemaan sovelluskohtaisesti räätälöityjä liitäntäratkaisuja ennen kuin on selvää, ettei muita vaihtoehtoja juuri ole. Tämä johtuu suurelta osin yleisestä näkemyksestä, että sovelluskohteeseen räätälöidyt liittimet ovat kalliita ja että kustomointi tuo projektiin kohtuuttomia viiveitä. Lisäksi usein katsotaan, että vain yhteen valmistajaan luottaminen on riskialtista. Näillä kolmella yleisellä käsityksellä on vain vähän tai ei lainkaan todellista perustaa, vakuuttaa liitinvalmistaja Nicomaticin Phil McDavitt. Kolumnin kirjoittaja Phil McDavitt on Nicomatic UK Ltd:n toimitusjohtaja. Myytti 1: Kustomointi on liian kallista On helppo verrata sovellukseen räätälöidystä liitinratkaisusta tehtyä tarjousta standardiliittimiin perustuvaan ratkaisuun ja päätellä, että kustomoinnin tie on liian kallis. Koko ratkaisun ja sen järjestelmään integroimisen todelliset kustannukset kaikkine ’piilokustannuksineen’ tulisi kuitenkin laskea, jotta päästään tarkkaan vertailuun. Melko tyypillinen esimerkki on eräs Nicomaticin asiakas, joka yritti kytkeä laitekotelossa olevan piirilevyn kotelon toisella puolella olevaan paneeliliittimeen. Asiakas suunnitteli standardiliittimien pohjalta järjestelmän, johon kuului monimutkainen johtosarja liittimien välillä ja lisäksi suojakuori EMI-häiriöitä vastaan. Standardiratkaisun käyttäminen oli monimutkaista, sillä se vaati useiden nastojen integrointia ja ylimääräistä tilaa piirilevyllä. Lisäksi johtosarja ja suojakuori kasvattivat kustannuksia. Asiakastuen avulla päädyttiin projektin loppupuolella räätälöityyn liitinratkaisuun, joka sisälsi ainutlaatuisen erillisnastan. Näin voitiin vapauttaa lähes 30 prosenttia piirilevyalasta lisätoiminnoille ja samalla päästiin eroon erillisestä johtosarjasta ja vältettiin kaikki monimutkaiset toiminnot. Nicomaticin räätälöimä liitin sisälsi myös EMI-suojakuoren. Kuva 1. Nicomaticin kustomoitu liitäntäratkaisu. Laitteiden tilavuus ja paino ovat kriittisiä tekijöitä joillakin markkinoilla, erityisesti ilmailualalla. Kilohinta tulee ottaa huomioon, sillä polttoaineen kulutus on tärkeä tekijä sotilas- ja siviili-ilmailun sovelluksissa ja varsinkin avaruuslennoissa. Jokainen ylimääräinen gramma kuormassa tarkoittaa, että polttoainetta tarvitaan lisää. Pienikokoiset räätälöidyt liitäntäratkaisut mahdollistavat toimintojen lisäämiseen pieneen tilaan, parantavat teknistä suorituskykyä ja varmistavat tuotteille korkeatasoiset spesifikaatiot. Projekteissa saattaa olla myös piilevää hukattua aikaa. Räätälöidyn liitinratkaisun suunnittelun lisäksi sama toimittaja voi myös tarjota täydellisen kokonaisratkaisun, joka voi sisältää jopa useiden valmistajien erimerkkisiä liittimiä. Yhden toimittajan hallinta säästää arvokkaita tunteja projektinhallinnassa, virtaviivaistaa prosesseja, yksinkertaistaa viestintää ja lyhentää myös läpimenoaikaa. Kuva 2. Räätälöity liitäntäratkaisu, joka sisältää sekä Nicomaticin liittimiä että muiden valmistajien osia. Yhteistyö varhaisessa suunnitteluvaiheessa säästää kustannuksia. Jotkut valmistajat lähettävät asiakkaan tiloihin insinöörin työskentelemään suunnittelutiimin mukana, mikä on hyvä tapa päästä optimaaliseen ratkaisuun asiakkaan teknisten spesifikaatioiden ja budjetin antamissa rajoissa. Jos asiakkaan on vaihdettava järjestelmään vanhentuneita osia, nykyisen ratkaisun uudelleen rakentaminen on halvempaa kuin kokonaisen järjestelmän uudelleen suunnittelu. Tässä voi olla myös hyvä tilaisuus parantaa järjestelmän yleistä suorituskykyä ja integraatioastetta lisäämättä vaadittua tilaa. Myytti 2: Kustomointi on liian hidasta ja monimutkaista Kuinka kauan räätälöidyn liittimen valmistaminen tyhjältä pöydältä lähtien kestää? Se riippuu siitä, onko spesifikaatio selkeästi määritelty – ja tietysti valitun valmistajan kyvyistä. Kun räätälöidystä ratkaisusta on päätetty, projektin aikataulusta tulee sopia selkeästi toimittajan kanssa. Nicomatic sai vuonna 2020 tuhat räätälöintipyyntöä ja vastasi 90 prosenttiin niistä viiden päivän kuluessa koronapandemian tuottamista vaikeuksista huolimatta. Keskimääräinen toimitusaika oli 3-12 viikkoa. Yleensä suunnitteluvaihe vie 1-2 viikkoa ja sen jälkeen tuotanto kestää 3-12 viikkoa monimutkaisuudesta riippuen: esimerkiksi 3 viikkoa kaapelitoteutukselle tai osittain räätälöidylle ratkaisulle ja 12 viikkoa täysin räätälöidylle liitäntäratkaisulle. Nopean etenemisen mahdollistaa kyky koneistaa tarvittavat osat nopeasti ja samanaikaisesti suunnitella valumuotit. Koneistetut osat käytetään prototyyppeihin ja tuotannossa siirrytään valettuihin osiin siinä vaiheessa, kun tarvitaan volyymieriä. Myytti 3: Vain yksi toimittaja johtaa vaikeuksiin Räätälöity uniikki ratkaisu tekee järjestelmästä ainutlaatuisen ja pitää sen kilpailijoiden edellä. Vaikka saattaa olla houkuttelevaa ajatella useamman kuin yhden toimittajan käyttämisen suojaavan projektia toimitusketjun ongelmilta, suunnittelijat ovat yhä taipuvaisempia valitsemaan uniikin ratkaisun, joka tekee koko järjestelmästä ainutlaatuisen ja voi tarjota merkittävän teknologisen edun vahvasti kilpailluilla markkinoilla. Innovatiiviset ideat tarvitsevat kuitenkin oikeanlaista valmistuskumppanuutta, jotta niistä voidaan tehdä todellisia. Yhteistyöhön kannattaa valita luotettava liitinkumppani, jolla on vahva tekninen asiantuntemus, pitkä kokemus räätälöinnistä, useita tuotantolaitoksia ja hyvä taloudellinen tilanne. Tuotantoprosessin tulee olla integroitu sekä sertifioitu EN9100:n tai muiden asianmukaisten standardien mukaisesti ja mikä tärkeintä, kumppanin tulee sitoutua mukaan koko projektin ajaksi – tuen lopettamista yllättäen ei voida sallia. Kuva 3. Osien uudelleensuunnittelu maksaa vähemmän kuin koko järjestelmän uudelleensuunnittelu. Kun projektissa tiedostetaan hyvissä ajoin, että räätälöityä suunnittelua saatetaan tarvita, ja aloitetaan keskustelut kokeneen ja luotettavan valmistuskumppanin kanssa, voidaan säästää kustannuksia, aikaa ja vaivaa. Ratkaisuja suunnitellaan yhä enemmän yhdessä kilpailuedun saavuttamiseksi ja tässä valmistuskumppanin tekninen osaaminen on ratkaisevaa. 