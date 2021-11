GaN näyttää tehonsa 100 watin kännykkälaturissa

Power Integrations on esitellyt referenssialustan, jolla voidaan suunnitella jopa 100 watin lataustehon tuova USBC-laturi. USB:n tehonsyötön PD 3.0 -standardia tukevan laturimallin salaisuus on gallumnitridi-pohjaisessa tehokytkimessä.

Alusta koostuu InnoSwitch 3-PD PowiGaN -kytkimestä, joka on flyback-tyyppinen muunnin. Ohjainpiiri DER-937 -alustalla on HiperPFS-4 -piiri. Referenssimalli pitää sisällään virtalähteen tekniset tiedot, piirikaavion, piirilevyasettelun, materiaaliluettelon, yksityiskohtaiset magneettispesifikaatiot ja suorituskykytiedot.

Kaikkiaan referenssimallissa on vain 117 komponenttia. Sillä päästään yli 93 prosentin hyötysuhteeseen kaikissa vaiheissa: tulossa, PFC-ohjaimessa ja muuntimessa. Alusta on hyvin energiatehokas, sillä ilman kuormaa tehonkulutus on vain 40 milliwattia.

Lisätietoja täällä.