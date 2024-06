Sulautetuista korttitietokoneistaan tunnettu Kontron on esitellyt vankasti suojatun tietokoneen, joka sopii sekä raudaltaan että kybersuojaukseltaan taistelukentälle. Uutuus on nimeltään HARAKAN-F.

Tietyissä EU-markkinoille tulevissa radiolaitteissa tulee jatkossa olla USB-C-tyyppinen latausliitin. Uusia vaatimuksia sovelletaan pääosin 28.12.2024 lähtien. Suomessa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo langattomien laitteiden vaatimusten täyttymistä markkinoilla.

PCI Express on tärkein PC-väylästandardi ja viime vuosina se on kehittynyt nopeaa vauhtia. Tällä hetkellä yleisin tuettu tekniikka huippuluokan prosessoreissa ja emolevyillä on PCIe5, mutta sen seuraaja on jo valmis ja nyt tulossa on jo tekniikan seitsemäs sukupolvi.

Applen taannoinen päätös siirtyä kannettavissaan omiin Arm-pohjaisiin prosessoreihin on vaikuttanut suuresti myös Wintel-alustaan. Qualcomm uhoaa tuovansa tarjolle tehokkaimpia Windows-läppäreitä omilla Arm-prosessoreillaan ja nyt samoille apajille on tulossa toinen älypuhelinprosessorien valmistaja.

Yksityinen, yritysvetoinen koodikoulu, kood/Sisu, on avannut uudet toimitilansa Kuopion Savilahteen. Opiskelijat pääsivät siirtymään tiloihin toukokuussa, ja koulun virallisia avajaisia vietetään tällä viikolla yhdessä kumppaniverkoston kanssa.

Quishing eli QR-koodeilla tapahtuva tietojenkalastelu yleistyy hyvin nopeasti. Check Point kertoo, että rikolliset ovat keksineet nerokkaan tavan kiertää QR-koodien optisen OCR-tarkastusjärjestelmän.

WithSecure Intelligence tutkii uudessa raportissaan edge-palvelujen ja -infrastruktuurin hyödyntämistä tietoturvahyökkäyksissä. - Massahyväksikäyttämiseen vaaditaan vain yksi asia, ja se on haavoittuva edge-palvelu. Siis ohjelmisto, johon pääsee internetistä, sanoo yhtiön vanhempi tietoturva-analyytikko Stephen Robinson.

VTT:stä irrotettu startup-yritys Flow Computing on julkistanut PPU-arkkitehtuurinsa (Parallel Processing Unit), joka lupaa parantaa kaikkien nykyaikaisten prosessorien suorituskykyä merkittävästi. PPU on tavallaan lisäosa, joka korjaa monia perinteisten suorittimien ongelmia rinnakkaislaskennassa. Yhtiö selittää tekniikkaansa teknisessä white paper -dokumentissaan.

Viimeiset kolme vuotta ovat olleet melko haastavia PC- ja älypuhelinteollisuudelle, eikä vuosi 2024 näytä paljon paremmalta. Stocklytics.comin keräämien tietojen mukaan laihat vuodet ovat kuitenkin pian takanapäin, sillä vuonna 2026 sekä älypuhelinten että PC-tietokoneiden myynti palaa pandemiaa edeltävälle tasolle.

Vuonna 1993 perustettu, kotkalainen Auser on toiminut yhteistyössä LAPP Automaation kanssa käytännössä alusta lähtien. Teollisuuden sähkö-, pneumatiikka- ja automaatiolaitteiden asiantuntijaksi profiloitunut Auser on erityisen vahva osaaja lämpötilamittauksessa ja siihen liittyvissä komponenteissa, jotka se hankkii LAPP Automaatiolta.

Traco Power on esitellyt uudet DC-DC-muuntimet rautateille. Kompaktien 10, 30 ja 40 watin muuntimien erikoisuus on se, että ne tukevat erittäin laajaa 12:1-tulojännitealuetta.

Nokia ilmoitti eilen soittaneensa maailman ensimmäisen 5G-tilaäänipuhelun, joka perustuu 3GPP Release 18 -määrityksiin sisältyvään uuteen IVAS-koodekkiteknologiaan. Mutta mistä tässä koodekissa oikein on kyse?

LUT-yliopiston tiloihin Lappeenrantaan rakennetaan uusi elektroniikan ja komponenttien luotettavuuteen keskittyvä tutkimus- ja testauskeskus. Palvelutarjontaa suunnitellaan yhdessä elektroniikka-alan yritysten kanssa.

Japanilainen teknologiayritys Asahi Kasei on onnistunut demoamaan uutta patentoitua korkeaionista johtavaa elektrolyyttiään. Tämä teknologinen läpimurto mahdollistaa akuille suuremman tehon matalammissa lämpötiloissa ja paremman kestävyyden korkeissa lämpötiloissa.

Canonical on esitellyt Ubuntu-käyttöjärjestelmän Core 24 -version monenlaisiin IoT-laitteisiin. Uusi Core-versio saa samalla 12 vuoden LTS-tuen, joten luvassa on korjauspäivityksiä ilmateitse eli OTAna pitkäksi aikaa.

Akkukäyttöisten sähköajoneuvojen ja hybridien markkinat kasvavat vauhdilla. Kriittinen sovellus sähköautoissa on sisäänrakennettu laturi, joka muuntaa vaihtovirran tasavirraksi ajoneuvon suurjänniteakun lataamiseksi. Microchip on julkistanut valmiin OBC-ratkaisun (On-Board Charger), joka perustuu sen omiin komponentteihin.

Kyberturvallisuuden johtamisessa terveydenhuollossa on merkittäviä puutteita, todetaan Tero Haukilehdon tuoreessa, Vaasan yliopistoon tehdyssä väitöskirjassa. Puutteet liittyvät ennen kaikkea digitalisaation yleistymiseen alalla.