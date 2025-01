Lumelin yleiskäyttöinen lämpötilansäädin RE12S

TME on esitellyt uuden yleiskäyttöisen lämpötilansäätimen Lumelilta, joka on erikoistunut teollisuusautomaatioratkaisuihin. RE12S-säädin on suunniteltu lämpötilan hallintaan laajassa valikoimassa teollisuussovelluksia. Siinä on yleiskäyttöinen sisääntulo, joka soveltuu mittauksiin erilaisilla anturityypeillä ja tukee käytännössä kaikkia suosittuja termoelementtityyppejä. Lähtöihin on toteutettu SPST-NO-releet, ja niiden toiminta on ohjelmoitavissa. Asennusta helpottaa lisäksi adaptiivinen ja automaattinen ohjaustila sekä automaattinen viritys.

RE12S-säätimen tärkeä etu on RS485-liitännän ja Modbus-protokollan tuki, mikä mahdollistaa käytön SCADA-järjestelmissä. Yksinkertaistettu integrointi olemassa oleviin järjestelmiin tekee Lumelin tuotteista erinomaisen valinnan tehtaiden, käsittelylaitosten, varastojen ja muiden kohteiden modernisointiin. Modulaarinen rakenne mahdollistaa käytön myös HVAC-järjestelmissä, keskuslämmityksessä, nesteiden tasonvalvonnassa ja muissa automaatiotarkoituksissa.

Lopuksi on mainittava, että säädin on sijoitettu paneeliasennukseen soveltuvaan koteloon. Kumiset ohjauspainikkeet sijaitsevat kirkkaan valko-vihreän LED-näytön alla, jossa on suuret ja selkeät numerot, mikä helpottaa laitteen tilan tarkkailua jopa pitkältä etäisyydeltä.

Ominaisuudet