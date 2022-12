TECHNICAL ARTICLES

Ennuste vuodelle 2023: Ongelmat helpottavat

Parin poikkeuksellisen vuoden jälkeen pandemian ja patoutuneen kysynnän haastavilla elektroniikkamarkkinoilla on horisontissa merkkejä rauhallisemmasta kyydistä. Mouserin Mark Burr-Lonnon ennustaa ensi vuodelle hitaampaa, mutta ennakoitavampaa kasvua.

Artikkelin on kirjoittanut Mouser Electronicsin Mark Burr-Lonnon. Hän vastaa Mouserin palvelutoiminnoista Euroopan ja Aasian alueilla. Hän tuli Mouserin palvelukseen emoyhtiö TTI:stä vuonna 2008.

World Semiconductor Trade Statisticsin mukaan globaalit puolijohdemarkkinat kasvavat 13,9 prosenttia vuonna 2022 ja jatkavat kasvuaan 4,6 prosenttia vuonna 2023. Vaikka nämä tilastot osoittavat puolijohteiden maailmanlaajuisen kysynnän hidastuvan, ne osoittavat silti tasaista kasvua kaikilla avainalueilla maailmassa, kun elektroniikkateollisuus alkaa asettua paremmin hallittavaan tasapainotilaan.

Elektroniikka-alaa parin viime vuoden ajan painaneet tuotteiden pitkät toimitusajat todennäköisesti paranevat. Monet asiakkaat ovat yrittäneet lieventää toimitusketjun häiriön vaikutuksia tilaamalla puolijohteita ja muita elektroniikkakomponentteja useita kuukausia eteenpäin. Tämä vahva kysyntä (ilman runsasta tarjontaa) on osaltaan aiheuttanut inflaatiopaineita, ja hinnat ovat nousseet vastaavasti. Nyt toimialalla on havaittavissa lievää hiljentymistä, mikä tarkoittaa, että läpimenoajat ja hinnankorotukset alkavat vakiintua joissakin tuoteryhmissä.

Vähemmän kiihkeä markkina vuonna 2023 voi myös vähentää houkutusta kiertää tuotepulaa hankkimalla komponentteja valtuuttamattomilta jakelijoilta. Vaikka on ymmärrettävää, että jotkut suunnittelijat ovat turhautuneet pitkiin toimitusaikoihin ja ovat halunneet kääntyä harmaiden toimittajien puoleen, tällaiseen toimintaan liittyvät riskit ovat huomattavia. Tällaisten osien alkuperää ei usein tunneta, mikä tarkoittaa, että aitoutta ei voida määrittää. Väärennetyt komponentit eivät todennäköisesti ole läpikäyneet samaa tiukkaa testausta ja laadunvalvontaa kuin alkuperäisistä lähteistä saadut osat, mikä voi johtaa huonompaan suorituskykyyn. Pahimmassa tapauksessa väärennetyt komponentit voivat pettää kentällä, jolloin tällaisia komponentteja käyttävät insinöörit voivat joutua vastaamaan ongelmista jopa oikeudessa.

Hallittavammat markkinaolosuhteet vuonna 2023 todennäköisesti vähentävät riippuvuutta väärennöksistä. Tämä on tietysti erittäin tervetullutta elektroniikkateollisuudessa. Mouser toteuttaa tiukkoja prosesseja – muun muassa noudattaa standardeja kuten AS9100D ja AS6496 – estääkseen väärennettyjen tuotteiden pääsyn sen toimitusketjuun. Näin asiakkaat voivat olla varmoja siitä, että heidän ostamansa komponentit ovat aitoja.

Pienempiä, tehokkaampia ja verkottuneempia

Puolijohteiden ja muiden elektronisten komponenttien kysyntään vaikuttaa monen tekijän yhteisvaikutus. Ne liittyvät ensisijaisesti yhä älykkäämpiin ja verkkottuneempiin tuotteisiin. Tämä trendi on tuntunut erityisen voimakkaasti kuluttajamarkkinoilla, kun laitteet, kuten älypuhelimet ja tabletit, ovat tulleet niin keskeiseksi osaksi arkeamme.

Mutta älykkäämpien ja verkottuneempien tuotteiden ja järjestelmien kysyntä on levinnyt myös yritysten välisille aloille, joilla digitalisaatio ja neljännen teollisen vallankumouksen syntyminen ovat alkaneet vallata alaa. Esimerkiksi valmistuksessa teollinen esineiden internet (IIoT), jolle on ominaista toisiinsa yhdistetyt anturit, tietoliikenne/datan siirto ja kehittynyt data-analytiikka, on muuttanut tuotantoprosessien tehokkuutta tehtaalla. IIoT on riippuvainen erittäin edistyneistä integroiduista piireistä, jotka tarjoavat älykkyyttä tunnistus-, mittaus- ja valvonta-, virranhallinta-, ohjaus- ja tiedonsiirtoon. Mouserilla on laajin valikoima uusimpia tuotteita ja tekniikoita yli 1200 huippubrändiltä kaikkiin näihin vaatimuksiin, mikä mahdollistaa IIoT-järjestelmien pienentämisen, nopeuttamisen, sekä tekemisen kestävämmäksi ja kehittyneemmäksi paremmilla kyvykkyyksillä, toiminnoilla ja ominaisuuksilla.

Huippuvihjeet laitesuunnitteijoille

Nämä ovat siis joitain kriittisiä teknologioita ja trendejä, jotka todennäköisesti vaikuttavat vuoteen 2023. Mutta mitä insinöörit voivat tehdä päivittäin varmistaakseen, että heillä on parhaat mahdollisuudet hyödyntää kaikki edessä olevat mahdollisuudet? Tässä on Mouserin kolme parasta vinkkiä, joiden avulla voit herättää suunnitteluideasi eloon todennäköisesti nopeatempoisessa ja kovasti kilpaillussa liiketoimintaympäristössä.

1. Mieti komponenttien saatavuutta alusta alkaen

Vaikka toimitusaikojen odotetaan paranevan vuonna 2023, käytettävyyden suunnittelu (DFA, designing for availability) on alusta alkaen järkevä lähestymistapa, jolla voidaan torjua uhkaavia ongelmia ja vähentää vaihtoehtoisten komponenttien uudelleensuunnittelun kustannuksia. Tämän käytännöllisen lähestymistavan avulla on usein mahdollista löytää useita vaihtoehtoisia ratkaisuja eri toimittajilta, jotka vastaavat omia tarpeitasi. Mouserin kaltaisen luotettavan jakelijan asiantuntijat ovat valmiina auttamaan vaihtoehtojen tunnistamisessa ja hankkimisessa, ja kokemuksemme mukaan se auttaa alusta alkaen luokittelemaan komponentit prioriteettityypin mukaan:

1-kategoria: Luokka 1: Muuntimet, mikro-ohjaimet ja prosessorit ovat elintärkeitä, ja ne tulisi valita ja tilata suunnittelusyklin varhaisessa vaiheessa (jopa ennen suunnitteluohjelmiston käyttöä).

2-kategoria: Muut komponentit, kuten ledit, liittimet ja vahvistimet, tulee valita ja mainita materiaaliluettelossa (BOM), koska niitä ei ole yhtä paljon, mutta niille on nastayhteensopivia vaihtoehtoja.

3-kategoria: Passiiviset komponentit, kuten vastukset ja kondensaattorit, joilla on useita vaihtoehtoja, voidaan viimeistellä ja ostaa suunnittelun valmistumisen jälkeen.

2. Hae valtuutettuja elektroniikan jälleenmyyjiä

Vaikka komponenttien puute on saattanut olla uusi kokemus joillekin, jakelijat ovat nähneet saman tapahtuvan monta kertaa. Olemme hyvin valmiita auttamaan asiakkaita vaihtoehtoisten osien valinnassa. Mouserin kaltaiset valtuutetut jakelijat kommunikoivat säännöllisesti valmistajakumppaneidensa kanssa ymmärtääkseen paremmin heidän haasteitaan ja saadakseen arvokasta tietoa nykyisestä ja tulevasta saatavuudesta. Suhteiden rakentaminen jakelukumppaneiden kanssa antaa asiakkaille paremman yleiskuvan alan tapahtumista.

3. Käytä työkaluja auttamaan saatavuuden suunnittelussa

Monet verkkotyökalut auttavat yksinkertaistamaan komponenttien hankintaa. Tällainen on esimerkiksi Mouserin älykäs tuoteluettelotyökalu FORTE, joka tarjoaa ilmaisen ja kätevän tavan hallita tuotteen elinkaaren koko tuoteluetteloa. FORTE tarjoaa joukon arvokkaita ja aikaa säästäviä ominaisuuksia, jotka auttavat minimoimaan riskin, mukaan lukien:

Joustava BOM-tuontiprosessi melkein mistä tahansa laskentataulukkomuodosta

Osavastaavuuden luottamustaso antaa varmuutta oikean osan valinnasta

Suunnitteluriskin ilmaisu, joka auttaa eliminoimaan varasto- ja vanhentumisongelmien mahdollisuuden

Mahdollisuus lisätä, muuttaa ja poistaa osia poistumatta työkalusta

Tarkastetaan useiden määrien hintaeroja sitoutumatta vaihtamaan tuoteluetteloa

Mahdollisuus viedä, jakaa ja tulostaa materiaaliluetteloita

Johtavat jakelijat, kuten Mouser, tarjoavat myös kattavat suunnittelutiedot jokaisesta komponentista, mukaan lukien PCB-mitat, symbolit ja 3D-CAD-mallit. Nämä tärkeät tuotetiedostot sisältävät kaikki tarvittavat tiedot, jotka kattavat piirisuunnittelun ja mekaanisen suunnittelun näkökohdat ja viime kädessä helpottavat tuotteen valintaa ja suunnitteluprosessia.

Kumppanuuden voima

Tämä on siis näkymä vuodelle 2023. Mouserilla uskomme, että alan tämän vuoden kasvu jatkuu ensi vuonna ja että liiketoiminta säilyy hyvänä kaikilla tärkeimmillä toimialoilla. Kuluttajat ovat ehkä haasteellisin ryhmä. Hallittavampi kasvu saattaa vähentää joidenkin toimitusketjun ongelmien vaikutusta, joita alalla on havaittu viime vuosina, ja antaa suunnittelijoille aikaa ajatella luovasti ja innovatiivisesti. Monien sovellusten ansiosta vuosi 2023 tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia elektroniikka-alalla ja Mouser jatkaa kumppanuutta asiakkaidemme kanssa heidän kehittäessään tulevaisuuden jännittäviä teknologioita.