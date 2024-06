TECHNICAL ARTICLES

Vankka verifiointi tekee SSD-levystä vakaamman ja luotettavamman

Tehokkaat IT-sovellukset perustuvat vankkoihin tiedontallennusjärjestelmiin. Tallennuslaitteiden vakaus ja luotettavuus vaikuttavat suoraan tärkeisiin mittareihin, kuten tuottavuuteen ja tietoturvaan.

SSD-levyistä on tullut korvaamattomia komponentteja sekä tietokoneissa että kannettavissa tietokoneissa. SSD-ohjaimet toimivat SSD-tallennuslaitteen ytimenä, sekä sen aivoina ja hermoina. SSD-ohjaimella on keskeinen rooli, sillä sen tehtävänä on hallita pääsyä ja siirtoa SSD:n ja isännän välillä sekä hallita flash-muistilohkoja. Näin ollen SSD-ohjainten laatu vaikuttaa merkittävästi SSD-tallennuslaitteiden suorituskykyyn ja käyttöikään, varsinkin kun niiden kapasiteetti ja tiheys kasvavat, mikä tekee vakaudesta ja luotettavuudesta yhä tärkeämpää.

SSD-tallennustuotteissa käytetään jo QLC- eli Quad-Level Cell -tyyppisiä NAND-siruja, joita pinotaan 3D-rakenteeksi yli 200 kerrokseen. Tämä integraatio on johtanut siihen, että teratavutason kapasiteetit ovat yleistyneet SSD-tallennuslaitteiden joukossa nykypäivän tietokoneissa ja kannettavissa tietokoneissa. Parhaimmillaan kapasiteetti yltää jopa 4 teratavuun.

Kuva 1: SSD-levystä on tullut yksi kannettavien tietokoneiden ydinkomponenteista.

NAND-flash-tallennustiheyden merkittävä kasvu aiheuttaa kuitenkin myös selvempiä luku//kirjoitushäiriöitä ja kestävyysongelmia. Näihin haasteisiin vastaamiseksi SSD-ohjainten on tarjottava tarkka ja luotettava pääsynvalvonta yhdistettynä vankkoihin virheenkorjausmekanismeihin. Vain näiden avulla SSD-tallennuslaitteet voivat tehokkaasti täyttää suorituskyvyn, kestävyyden ja luotettavuuden vaatimukset samanaikaisesti.

Vakautta ja luotettavuutta tiukalla verifioinnilla

Taatakseen SSD-tallennuslaitteiden optimaalisen suorituskyvyn ja vakauden erilaisissa sovellusympäristöissä, SSD-ohjaimet sisältävät tärkeitä ominaisuuksia, kuten mukautuvuuden, yhteensopivuuden ja alhaisen energiankulutuksen, ja ne räätälöidään erilaisiin sovellusskenaarioihin. Näihin ohjaimiin on integroitu useita pääsynhallinta-, kiihdytys- ja tietosuojatoimintoja, jotka on vahvistettu vankoilla suojamekanismeilla. Keskeinen haaste on näiden suunniteltujen ominaisuuksien tehokkaan toimivuuden varmistaminen todellisissa ympäristöissä. Tämä vaatii huolellisen ja kattavan varmennus- eli verifiointiprosessin, joka tuo takuun SSD-ohjaimen laadusta ja käytännön soveltuvuudesta.

SSD-ohjaimien haasteiden kartoittaminen

SSD-ohjainten yleisten haasteiden lisäksi erilliset sovelluskontekstit asettavat lisävaatimuksia niiden toimivuudelle. Sovellusympäristöihin perustuvat SSD-ohjaimet luokitellaan eri tyyppeihin, kuten yritys-, asiakas-, teollisuus- ja ajoneuvotasoihin. Jokainen on suunniteltu erityisesti tiettyyn käyttöympäristöön, kuten datakeskuksiin, tietokoneisiin tai kannettaviin, teollisuus- sekä sulautettuihin sovelluksiin, sekä autoteollisuuden sovelluksiin. Erityisesti SSD-ohjaimia käyttävät PC- ja kannettavat järjestelmät toimivat suhteellisen avoimessa sovellusympäristössä. Tämä avoimuus aiheuttaa monimutkaisia ​​yhteensopivuusongelmia, jotka johtuvat erilaisista mahdollisista käyttöjärjestelmistä, BIOSeista, ohjaimista ja PCIe-oheislaitteista. Tämän seurauksena esiin tulee lukuisia mahdollisia vuorovaikutusongelmia, jotka vaikeuttavat haastetta varmistaa SSD-ohjaimen vakaa toiminta. Siksi perusteellisempi verifiointiprosessi on välttämätöntä SSD-ohjaimen yhteensopivuuden ja vakauden varmistamiseksi.

Kattava verifiointi takaa laadun

Asiakassovellusympäristöjen monimutkaisuuden vuoksi näihin käyttötapauksiin räätälöidyistä erikoistestausprosesseista tulee välttämättömiä SSD-ohjainten luotettavuuden ja vakauden varmistamiseksi.

Johtavana SSD-ohjainten valmistajana Silicon Motion tarjoaa joustavia ja muokattavia asiakas-SSD-levyjen ohjainratkaisuja SSD-moduuleille ja OEM-valmistajille, mutta tarjoaa myös kattavat suunnittelu- ja tuotantotukipalvelut. Tämä sisältää järjestelmän toimivuuden testauksen ja SSD-ohjainten yhteensopivuuden tarkistamisen.

Täyttääkseen PC-valmistajien tiukat standardit Silicon Motion käyttää nelivaiheista kehitys-, testaus- ja varmennusprosessia, joka kattaa koko tuotteen käyttöiän varmistaakseen SSD-ohjainten laadun. Alkaen suunnittelu- ja kehitysvaiheesta, Silicon Motion aloittaa sisäisen verifioinnin ja etenee OEM-verifiointiin toimituksen yhteydessä. Kun OEM-valmistajien sertifiointi ja hyväksyntä on varmistettu, jatkuvat huoltopalvelut tarjotaan ennen siirtymistä seuraavan sukupolven tuotekehitykseen ja suunnitteluun. Näiden prosessien aikana SSD-ohjain käy läpi sarjan tiukkoja testejä sen luotettavuuden ja vakauden vahvistamiseksi.

Asiakassovellusympäristöjen monimutkaisuuden vuoksi näihin käyttötapauksiin räätälöidyistä erikoistestausprosesseista tulee välttämättömiä SSD-ohjainten luotettavuuden ja vakauden varmistamiseksi.

Johtavana SSD-ohjainten valmistajana Silicon Motion tarjoaa joustavia ja mukautettavia asiakas-SSD-ohjainratkaisuja SSD-moduuleille ja OEM-valmistajille, mutta tarjoaa myös kattavat suunnittelu- ja tuotantotukipalvelut. Tämä sisältää järjestelmän toimivuuden testauksen ja SSD-ohjainten yhteensopivuuden varmentamisen.

Silicon Motionin sisäinen verifiointi sisältää seuraavat testit:

Liitäntätesti

Käyttämällä kolmannen osapuolen testauslaitteita ja sisäisesti kehitettyjä kehittyneitä komentosarjoja Silicon Motion suorittaa PCIe- ja NVMe-protokollatestejä sekä regressiotestejä PCIe SIG:n ja NVMe Work Groupin asettamien standardien mukaisesti. Tämä varmistaa nopean ja tarkan arvioinnin SSD-ohjainten kyvystä suorittaa perustason I/O-komentoja.

Suorituskykytesti

Stressitestit sisältävät SSD-tallennustilan täyttämisen 50:een ja 90 prosenttiin, minkä jälkeen suoritetaan kattavat suorituskyvyn arvioinnit. Tämä testaus simuloi skenaarioita, joissa SSD-lohkotilaa kuluu merkittävästi pidemmän käytön aikana, ja siinä voidaan arvioida SSD:n kykyä täyttää olennaiset suorituskykyvaatimukset. Tarkemmin sanottuna tutkimus keskittyy SSD-ohjainten roskakeräyskyvyn (GC) tarkastamiseen olosuhteissa, joissa käytettävissä oleva lohkotila on lähes lopussa.

Akun hallinnan testi

Lämminkäynnistys- (Warm Boot), kylmäkäynnistys- (Cold Boot), S3-, S4- ja valmiustilatestit (Modern Standby) suoritetaan käyttämällä erikoistuneita sähkökatkostyökaluja useiden "Virta päälle ja pois / herätys" -skenaarioiden suorittamiseksi. Tämä testaus simuloi haastavia olosuhteita, kuten epävakaata virtalähde vaativassa käyttöympäristössä ja emolevyllä. Tavoitteena on arvioida SSD-ohjaimen kykyä jatkuvasti ylläpitää vakaata toimintaa ja säilyttää datan eheys näissä olosuhteissa.

Yhteensopivuustesti

Suurten valmistajien uusimmille alustoille rakennetun SSD-ohjaimen yhteensopivuus tarkistetaan perusteellisesti. Silicon Motionin testausinsinöörit suunnittelevat testikohteet tutkiakseen keskeisiä näkökohtia, kuten virranhallintaa (S3/S4/Modern Standby), luku-/kirjoitusrasitusta, suorituskykyä ja virrankatkoksia.

Kuva 2. Käynnistys- ja uudelleenkäynnistyksen stressitestit.

Virrankulutustesti

SSD-ohjaimen virrankulutus arvioidaan edistyneillä tehoanalyysi-instrumenteilla eri virtatiloissa. Yhdessä kolmannen osapuolen ohjelmistojen kanssa nämä työkalut simuloivat käyttäjien käyttäytymistä yritystoimistossa, mikä mahdollistaa virrankulutuksen mittaamisen jokaisessa erillisessä vaiheessa.

Suojaus- ja salaustesti

Verifiointi kattaa myös SSD-ohjaimen suojausominaisuuksien eheyden tutkimalla AES 128/256 -salausta, TCG Opal 2.0:aa ja suorittamalla turvatoimintojen, kuten Ulink (TCG OPAL/Certification), WHQL IEEE 1667, Bitlocker ja muiden, validointia.

OEM-validoinnin aikana mukana olevat valmistajat suorittavat seuraavat testit:

RDT:n luotettavuus ja MTBF-testi

Silicon Motionin VCT (Verification and Certification Testing) -tiimi suorittaa alustavia luotettavuustestejä, jotka sisältävät korkean ja matalan lämpötilan stressitestejä. OEM-valmistajat suorittavat sitten ylimääräisiä luotettavuustestejä arvioidakseen, täyttääkö SSD-ohjain vahvistetut luotettavuusstandardit. Silicon Motion -tiimi tarjoaa tukea koko prosessin ajan.

Ympäristö- ja kestävyystarkastus

Optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi eri käyttöympäristöissä OEM-valmistajien on suoritettava mukauttamista vaativille kannettaville tietokoneille sopeutumiskykytestejä ympäristöön. Nämä testit simuloivat haastavia olosuhteita ja arvioivat kannettavan laitteen yleistä toimintakykyä epäsuotuisissa ympäristöissä, mukaan lukien SSD-ohjain. Silicon Motion -tiimi tarjoaa myös lisätukea tässä suhteessa.

Kuva 3. Korkeiden ja matalien lämpötilojen stressitesti kammiossa.

Näiden testien läpäiseminen takaa laadun ja vahvistaa, että SSD-ohjaimet voivat säilyttää vakauden, luotettavuuden, suorituskyvyn ja turvallisuuden useissa käyttöympäristöissä, myös haastavissa olosuhteissa.

Kuva 4. Silicon Motionin SSD-ohjainten verfifiointiprosessi PC-valmistajien kannalta.

Silicon Motionin saavutukset

Yhteistyö eri PC-valmistajien kanssa vahvistaa Silicon Motionin Client SSD -ohjainten laadun sekä testaus- ja varmistusmenettelyjen tehokkuuden.

Silicon Motionin markkinaosuus yli 30 prosenttia asiakas-SSD-markkinoilla palvelee sekä OEM- että merkkituotteita.

PC-koneiden SSD-sektorilla Silicon Motionin ohjaimet ovat saavuttaneet laajan käyttöönoton suurten NAND-valmistajien keskuudessa. Nämä ohjaimet on integroitu OEM-SSD-levyihin, ja ne on sisällytetty tunnettujen merkkien PC- ja Notebook-tuotteisiin.

Onnistunut navigointi näiden valmistajien OEM-vahvistusprosesseissa antaa kattavan varmuuden SSD-ohjainten vakaudesta, luotettavuudesta ja tietosuojaominaisuuksista.