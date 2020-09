Huawei rummutti uusia tuotteita – ensimmäiset dynaamiset vastamelukuulokkeet

Huawei järjesti eilen kehittäjäpäivän, jonka ykkösuutiseksi nousi Harmony OS -älypuhelimen tuominen markkinoille ensi vuonna. Yhtiö myös lanseerasi joukon uusia tuotteita, jotka osoittavat sen pystyvän edelleen innovoimaan. Kaikkiaan Huawei esitteli eilen kuusi uutta tuotetta: kahdet langattomat kuulokkeet, kaksi Matebook-läppäriä ja kaksi uutta älykelloa. Näihin alkaa olla jo vaikea kehittää täysin uusia ominaisuuksia, mutta esimerkiksi FreeBuds Pro -napit osoittavat, että se on edelleen mahdollista.

Kuulokkeet ovat yhtiön mukaan maailman ensimmäiset langattomat stereokuulokkeet, jotka tukevat älykästä ja dynaamista melunvaimennusta. Ne tunnistavat, millaisessa ympäristössä käyttäjä on, ja tarjoavat sen mukaan optimaalisen vastameluprofiilin. Melun luvataan maksimissaan vaimenevan 40 desibeliä, mikä on erittäin kova arvo.

Uutta on myös mahdollisuus liittää kuulokkeet kahteen eri laitteeseen. Tämän ansiosta voi vastata puheluihin, vaikka katselisi samaan aikaan elokuvaa tabletilta tai läppäriltä. Kaksoisliitäntä tukee niin Android-, iOS- ja Windows-laitteita.

Mekaanisesti kuulokkeet ovat pitkälle viedyt. Nappeihin on integroitu kolme mikrofonia. Vastamelun tarvetta kuuntelee kaksi mikrofonia. Liitäntää älypuhelimeen on haluttu varmistaa istuttamalla nappeihin toinenkin antenni. Huawein mukaan FreeBuds Pro -kuulokkeet ovat ensimmäiset nappikuulokkeet, joissa on kaksi antennia. Tämän ansiosta äänen pätkiminen putoaa edeltäjiin verrattuna puoleen ja Applen AirPods Pro -nappeihin verrattuna kolmasosaan. Nappien runko-osaan on integroitu myös paineanturi, joten ohjaamiseen voidaan käyttää liukusäätöjen lisäksi ”nipistämistä”.

FreeBuds Pro -kuulokkeet tulevat myyntiin lokakuussa 199 euron hintaan. Uudet FreeLace Pro -kuulokkeet maksavat puolestaan 119 euroa. Niiden tärkein uudistus on HiPair-paristus. Liittämällä kuulokkeet älypuhelimen USBC-liitäntään paritus tapahtuu automaattisesti. Tämä on hieno idea käyttää jo olemassa olevaa liitäntää uudella tavalla.

Huawein uusista tuotteita, kuten Watch GT 2 Pro -älykellosta ja Watch Fit -aktiivisuuskellosta sekä kahdesta uudesta Mateboo-kannettavasta löytyy lisätietoa esittelytilaisuuden Youtube-videolta.