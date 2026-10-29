Murata on aloittanut maailman pienimmäksi ilmoittamansa kytkimellisen RF-koaksiaaliliittimen massatuotannon. Uusi SWL-sarja vie piirilevyltä vain yhden neliömillimetrin tilaa ja mahdollistaa jopa 60 prosenttia pienemmän RF-mittausalueen kuin yhtiön aiemmat ratkaisut.
Uudet MM8330-2600RJ5- ja MM8330-2600RK20-liittimet ovat kooltaan vain 1,0 × 1,0 × 0,55 millimetriä. Niiden vaatima asennuspinta-ala on noin 40 prosenttia pienempi kuin Muratan aiemman SWJ-sarjan liittimissä.
Vielä suurempi säästö syntyy mittauksessa. RF-testiliittimen ympärille on normaalisti jätettävä vapaata tilaa mittapäälle. Muratan uuden liittimen ja sille kehitetyn mittapään yhdistelmä pienentää testipisteen vaatimaa kokonaisalaa noin 60 prosenttia.
Tämä helpottaa erityisesti älypuhelinten, puettavien laitteiden ja muiden pienikokoisten langattomien tuotteiden piirilevysuunnittelua, jossa komponenttien määrä kasvaa mutta käytettävissä oleva tila ei.
SWL-sarjan liittimet toimivat DC-taajuudesta 15 gigahertsiin, ja niiden nimellisimpedanssi on 50 ohmia. Muratan mukaan uusi rakenne säilyttää pienet RF-häviöt ja riittävän mekaanisen kestävyyden pienestä koostaan huolimatta.
Liittimet ovat jo massatuotannossa. Niille tarkoitettujen automaattisten ja manuaalisten mittapäiden massatuotannon on määrä alkaa joulukuussa 2026.