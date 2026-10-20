Brittiläinen CML Micro on julkistanut ISM-taajuusalueiden langattomiin laitteisiin tarkoitetun CMX90A002-tehovahvistimen. Uusi GaAs-pohjainen piiri tuottaa jopa 1,8 watin lähtötehon, ja sen kotelo vie 44 prosenttia vähemmän pinta-alaa kuin aiemmissa malleissa.

Piirisuunnittelun työkalumarkkinat jatkavat vahvaa kasvuaan. SEMIn tuoreiden lukujen mukaan elektronisen suunnittelun markkinat kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 12,2 prosenttia 5,71 miljardiin dollariin. Kasvun taustalla vaikuttaa myös tekoäly, joka lisää sekä uusien piirien suunnittelutarvetta että suunnittelutyökalujen suorituskykyä.

Älypuhelinmarkkinat ovat ajautuneet jyrkkään laskuun muistipiirien ja tallennusmuistien kallistumisen vuoksi. Tutkimusyhtiö Omdian mukaan maailmanlaajuiset älypuhelintoimitukset supistuivat heinä–syyskuussa peräti 20 prosenttia vuodentakaisesta. Erityisen kovaa hintapaine iskee edullisiin puhelimiin, joiden valmistuksessa katteet ovat jo ennestään pieniä.

Brittiläinen Forefront RF tuo matkapuhelimiin vastamelukuulokkeista tutun periaatteen. Sen uusi RF-piiri muodostaa lähettimestä vastaanottimeen vuotavasta signaalista vastakkaisvaiheisen kopion, joka kumoaa häiriön. Näin useita kiinteitä RF-dupleksereita voidaan korvata yhdellä säädettävällä moduulilla.

Elektrobit ja amerikkalainen Microchip Technology ryhtyvät yhteistyöhön autojen ECU-ohjainyksiköiden ohjelmistokehityksen nopeuttamiseksi. Tavoitteena on vähentää AUTOSAR-ohjelmistojen integrointiin liittyvää käsityötä ja tarjota autonvalmistajille entistä valmiimpia ohjelmistoalustoja.

Kvanttitietokoneiden kehityksen suurimpia ongelmia on virheenkorjauksen vaatima valtava laskentakapasiteetti. Google on nyt osoittanut Willow-kvanttiprosessorillaan menetelmän, joka vähentää tiettyjen kvanttilaskennassa tarvittavien tilojen virheitä 40-kertaisesti. Tulos voi auttaa rakentamaan käytännössä hyödyllisiä kvanttitietokoneita nykyistä huomattavasti pienemmällä kubittimäärällä.

Tekoälypalvelimien kasvava tiedonsiirtotarve vauhdittaa PCI Express -väylän kehitystä. Uusin PCIe 7.0 kaksinkertaistaa siirtonopeuden 128 gigasiirtoon sekunnissa kaistaa kohti. Keysight on nyt esitellyt testausratkaisun, jolla uuden sukupolven yhteyksiä voidaan analysoida ja niiden toimivuus varmistaa jo piirien kehitysvaiheessa.

Tietokoneiden myyntikanaviin toimitetut määrät romahtivat kolmannella vuosineljänneksellä 22,4 prosenttia. Gartnerin mukaan syynä on ennen kaikkea muistien ja tallennuskomponenttien kallistuminen, joka on nostanut PC-koneiden hintoja. Apple selvisi markkinamyllerryksestä selvästi kilpailijoitaan paremmin.

Microchip tuo PCIe 6.0 -yhteydet entistä pienempiin ja vähemmän tehoa kuluttaviin järjestelmiin. Uusi Switchtec-kytkinpiiri tarjoaa jopa 64 PCIe-kaistaa ja 32 porttia tekoälypalvelimien ja reunalaskennan nopeaan tiedonsiirtoon.

Verkkosivuston 404-virheilmoitus on yleensä merkki siitä, ettei haettua sivua löydy. Nyt tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat ovat paljastaneet laajan tietojenkalasteluverkoston, jossa virheilmoituksia käytetään tarkoituksella huijaussivustojen piilottamiseen. Tutkimuksessa löytyi yli 10 000 verkostoon liittyvää verkkotunnusta.

Ylöjärveläinen Avant Power laajentaa toimintaansa akkuteknologiasta energiajärjestelmien älykkääseen ohjaukseen. Yhtiö esittelee ensi viikolla Tampereen Energiamessuilla OptiGrid Cloud -pilvipalvelun, jonka avulla yritykset voivat hyödyntää sähköliittymiensä kapasiteettia tehokkaammin ilman liittymän kasvattamista.

Satelliittiyhteyden lisääminen IoT-laitteeseen ei välttämättä enää edellytä erillistä satelliittimodeemia. Altair Semiconductor integroi Iridiumin satelliittiyhteydet suoraan kahteen IoT-piirisarjaansa. Ratkaisu mahdollistaa sekä maanpäällisten matkapuhelinverkkojen että satelliittiverkon käytön samalla piirialustalla.

Gallium­nitridi eli GaN haastaa perinteiset piitransistorit myös pienjännitteisessä tehonmuunnoksessa. Renesas on esitellyt ensimmäiset 100 voltin GaN-tehotransistorinsa, jotka on suunnattu erityisesti tekoälypalvelimien 48 voltin tehonsyöttöön, robotiikkaan ja teollisuuden moottoriohjaukseen.

Humanoidirobottien servokäyttöjen on ohjattava nivelten liikkeitä tarkasti ja nopeasti. Samalla niiden mikro-ohjaimilta vaaditaan yhä enemmän tiedonsiirtoa, diagnostiikkaa ja muita järjestelmätason toimintoja. Ratkaisuna on erottaa aikakriittinen moottorinsäätö muista prosessorin tehtävistä ja siirtää se erillisen laitteiston hoidettavaksi.

Yli 50 vuotta vanha C-kieli vahvistaa asemiaan maailman suosituimpien ohjelmointikielten joukossa. Lokakuun Tiobe-indeksissä C lukema nousi 11,33 prosenttiin, mikä on yli kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Python jatkaa ylivoimaisena ykkösenä, mutta C pitää tiukasti kiinni toisesta sijastaan.

Tamperelaisen Wirepasin kehittämällä mesh-verkkotekniikalla toimivia älylukkoja on asennettu jo puoli miljoonaa eri puolille maailmaa. Amerikkalaisen Janus Internationalin Nokē-lukot osoittavat, miten hajautettu langaton verkko soveltuu suurten laitemäärien hallintaan ilman raskasta verkkoinfrastruktuuria.

Japanilainen Murata ja belgialainen tutkimuslaitos imec ovat kehittäneet antennimoduulin, jolla on onnistuttu toteuttamaan langaton yhteys 135 gigahertsin taajuudella. Tuleviin 6G-järjestelmiin tarkoitettu moduuli tukee jopa kahdeksan gigahertsin kaistanleveyttä ja ohjaa radiosignaalia kahdessa ulottuvuudessa.

Apple esitteli tällä viikolla HomeView'n, uuden tekoälyllä varustetun älykodin ohjauskeskuksen. Se osaa näyttää kalenterin, soittaa musiikkia, välittää videopuheluita ja ohjata kodin laitteita. Kaikki kuulostaa hienolta, mutta yksi kysymys jää vastaamatta: miksi tällaista laitetta ylipäätään tarvitaan?

Microsoft aikoo siirtää Copilotin ja muiden tekoälypalvelujensa päättelylaskennan ensisijaisesti omille Maia-prosessoreilleen. Ensi vuonna käyttöön tuleva Maia 300 valmistetaan TSMC kahden nanometrin tekniikalla, ja Microsoft lupaa sen tuottavan 40 prosenttia enemmän tekoälyn tokeneita megawattia kohti kuin johtavat GPU-pohjaiset järjestelmät.

Satelliittien ja muiden avaruusalusten laskentateho kasvaa nopeasti. Tehokkaat FPGA-piirit ja prosessorit tarvitsevat yhä suurempia virtoja, vaikka niiden käyttöjännitteet pysyvät pieninä. Microchip vastaa kehitykseen uudella GaN-pohjaisella DC/DC-muuntimella, joka pystyy syöttämään jopa 20 ampeerin jatkuvan virran.