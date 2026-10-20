Brittiläinen CML Micro on julkistanut ISM-taajuusalueiden langattomiin laitteisiin tarkoitetun CMX90A002-tehovahvistimen. Uusi GaAs-pohjainen piiri tuottaa jopa 1,8 watin lähtötehon, ja sen kotelo vie 44 prosenttia vähemmän pinta-alaa kuin aiemmissa malleissa.
CMX90A002 on kaksiasteinen GaAs HBT -tekniikkaan perustuva MMIC-tehovahvistin. Se toimii 860–960 megahertsin taajuusalueella ja kattaa siten sekä Euroopassa käytettävän 868 megahertsin että Pohjois-Amerikan 915 megahertsin ISM-alueen. Suurin kyllästynyt lähtöteho on +32,5 dBm.
Piiri toimitetaan 3 × 3 millimetrin VQFN-16-kotelossa, ja sen käyttöjännitealue on 1,9–4,5 volttia. Laaja jännitealue mahdollistaa vahvistimen käytön esimerkiksi yhden kennon litiumioniakuilla sekä superkondensaattoreihin perustuvilla varavirtaratkaisuilla.
Sekä tulon että lähdön impedanssisovitus on integroitu piiriin. Lisäksi siihen sisältyvät aktiivinen esijännitepiiri ja tulon tasajännitteen estokondensaattori. Integrointi vähentää ulkoisten komponenttien tarvetta ja säästää piirilevytilaa.
CMX90A002 on tarkoitettu uusiin laitesuunnitteluihin esimerkiksi älymittareissa, langattomissa antureissa ja teollisuuden IoT-järjestelmissä. Piiri on saatavilla DigiKeyn, Mouserin ja RFMW kautta.
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