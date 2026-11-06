Belgialainen e-peas on julkistanut kolme virranhallintapiiriä, joiden avulla laitevalmistaja voi toteuttaa samalla piirilevyllä sekä ympäristöenergiaa hyödyntävän että tavallisella USB-latauksella toimivan laitteen. Ratkaisu helpottaa esimerkiksi langattomien näppäimistöjen, hiirten ja IoT-antureiden eri tuoteversioiden kehittämistä.
Uuden piirisarjan keskeinen etu on nastayhteensopivuus. Valmistaja voi käyttää samaa piirilevysuunnittelua sekä aurinkokennosta energiaa keräävässä premium-mallissa että edullisemmassa, viiden voltin lataukseen perustuvassa versiossa. Tuoteversioiden välillä tarvitsee vaihtaa vain virranhallintapiiri ja tehdä vähäisiä komponenttimuutoksia.
Sarjaan kuuluvat AEM11920 ja AEM11921 ovat ympäristöenergian keräämiseen tarkoitettuja virranhallintapiirejä. Ne hyväksyvät 0,40–2,24 voltin tulojännitteen ja pystyvät käynnistymään vain 2,4 mikrowatin teholla. Energiankeruuta optimoidaan maksimitehopisteen seurannalla (MPPT) tai vakiojännitesäädöllä. Molemmat piirit tukevat myös viiden voltin latausta.
Kolmas piiri, SPM10140, on tarkoitettu pelkästään viiden voltin lataukseen. Se pystyy lataamaan akkua 50–400 milliampeerin virralla ja syöttämään laitteen elektroniikalle enintään 50 milliampeeria integroidun hakkuriregulaattorin kautta.
AEM11921- ja SPM10140-piireissä on lisäksi e-peasin Average Power Monitoring (APM) -toiminto, joka arvioi laitteen käytettävissä olevaa energiaa. Sen avulla esimerkiksi langaton anturi voi mukauttaa mittaus- ja lähetysväliään energiavaraston tilanteen mukaan. AEM11921 mittaa myös kerättyä energiaa.
Kaikki kolme piiriä toimitetaan 3 × 3 millimetrin QFN20-kotelossa. Niiden hakkuriregulaattorin hyötysuhde on parhaimmillaan 96 prosenttia. Piirit tukevat useita akkukemioita, kuten litiumioni-, litiumpolymeeri-, LiFePO4- ja NiMH-akkuja. Asetukset voidaan määrittää GPIO-liitäntöjen tai I2C-väylän kautta.
E-peasin mukaan yhteinen piirilevy vähentää tuotekehityksen kustannuksia ja helpottaa siirtymistä kertakäyttöparistoista ladattaviin tai ympäristöenergiaa hyödyntäviin ratkaisuihin.
Uudet virranhallintapiirit ovat esillä ensi viikolla Münchenissä järjestettävillä Electronica-messuilla 10.–13. marraskuuta. Piirien näytteet ja arviointikortit tulevat saataville joulukuussa.