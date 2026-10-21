Satelliittien sisäinen tiedonsiirto vaatii nopeuden lisäksi poikkeuksellista luotettavuutta ja säteilynkestoa. STMicroelectronics on esitellyt uuden RHFLVDS42-vastaanotinpiirin, joka siirtää dataa jopa 600 megabitin sekuntinopeudella ja kestää avaruuden ankarat olosuhteet.
RHFLVDS42 on nelikanavainen LVDS-vastaanotin, joka on tarkoitettu digitaalisen datan siirtämiseen satelliitin elektroniikkajärjestelmien välillä. LVDS eli Low-Voltage Differential Signaling perustuu pienijännitteiseen differentiaaliseen signalointiin, joka mahdollistaa nopean tiedonsiirron vähäisellä tehonkulutuksella ja hyvällä häiriönsiedolla. Piiri soveltuu esimerkiksi satelliitin prosessorien, antureiden ja muiden elektroniikkamoduulien välisiin yhteyksiin.
Uutuus toimii 2,3–3,6 voltin käyttöjännitteellä ja tukee uusimpia TIA/EIA-644- ja JEDEC-määrityksiä. Sen tulosignaalin yhteismuotoinen jännitealue ulottuu −4 voltista +5 volttiin, mikä parantaa yhteyksien häiriönsietoa. Piiri on yhteensopiva myös vanhempien CMOS-ratkaisujen kanssa.
Avaruuskäytössä ratkaisevaa on säteilynkesto. RHFLVDS42 kestää valmistajan mukaan jopa 300 kiloradin ionisoivan säteilyn kokonaisannoksen. Piirin ESD-kesto on 8 kilovolttia.
RHFLVDS42 on saanut avaruuselektroniikassa käytettävän QML-V-kvalifioinnin, joka osoittaa komponentin täyttävän tiukat valmistus- ja luotettavuusvaatimukset. Piiri toimii −55 asteesta +125 asteeseen ulottuvalla lämpötila-alueella.
ST valmistaa piirin Ranskan Rennesissä 130 nanometrin CMOS-prosessilla, jota yhtiö on käyttänyt avaruuselektroniikassa jo yli vuosikymmenen ajan. Piiri kuuluu Yhdysvaltain vientivalvonnan EAR99-luokkaan, mikä helpottaa sen käyttöä kansainvälisissä avaruushankkeissa.
RHFLVDS42 toimitetaan ilmatiiviissä 16-nastaisessa Flat-16-kotelossa. Saatavana on myös koteloimaton piirisiru sovelluksiin, joissa elektroniikan koko ja massa halutaan minimoida.
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