OPINION

Googlen jätti-investointi: aika on kypsä uudelle ydinvoimalle

Googlen 13 miljardin euron investointi Suomeen on valtava uutinen. Vielä suurempi uutinen saattaa kuitenkin olla se, mitä investointi kertoo Suomen sähköntarpeesta. Tekoäly tarvitsee sähköä. Paljon sähköä, tasaisesti ja ympäri vuorokauden.

Kun Google aikoo rakentaa uutta digitaalista infrastruktuuria Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan, kysymys ei enää ole vain siitä, mistä datakeskuksille löydetään tontit ja tietoliikenneyhteydet. Ratkaiseva kysymys on, mistä niille saadaan sähkö.

Tämä näkyy poikkeuksellisen selvästi Googlen investointipaketissa. Yhtiö on tehnyt Fortumin kanssa 22 vuoden sähkönostosopimuksen, joka tukee Loviisan nykyisen ydinvoimalaitoksen käyttöiän jatkamista. Ilman käyttöiän jatkamiseen tarvittavia investointeja voimalaitos ei voisi Googlen mukaan jatkaa toimintaansa vuoden 2030 jälkeen.

Kiinnostavaa Googlen tiedotteessa on sekin, että yhtiö aikoo yhdessä Fortumin kanssa selvittää liiketoimintamalleja, joilla Loviisan alueelle mahdollisesti rakennettavien uusien ydinreaktoreiden kaupallista kannattavuutta voitaisiin parantaa. Tässä saattaa olla uuden suomalaisen ydinvoiman kannalta ratkaiseva muutos.

Ydinvoiman ongelmana ei ole ollut vain tekniikka tai luvitus. Uuden voimalan rakentaminen maksaa valtavasti, rakentaminen kestää pitkään ja sijoittajan pitäisi pystyä arvioimaan sähkön kysyntää ja hintaa vuosikymmeniksi eteenpäin.

Datakeskus muuttaa yhtälöä. Google ei ole muutaman vuoden sähköasiakas. Jo nykyisestä Loviisan tuotannosta yhtiö on valmis tekemään 22 vuoden sopimuksen. Jos miljardien eurojen datakeskusinvestointien mukana syntyy pitkäaikainen ja ennustettava sähkön kysyntä, myös uuden tuotantokapasiteetin rahoittaminen muuttuu helpommaksi.

Siksi Googlen Suomen-investointia kannattaa katsoa myös energiahankkeena.

Tuulivoimaa tarvitaan lisää, ja Google kertoo tukemansa uuden maatuulivoimakapasiteetin nousevan jo 629 megawattiin. Kajaaniin on tulossa myös 94 megawatin akkujärjestelmä tasapainottamaan sähköverkkoa. Mutta akku ei tuota sähköä, ja tuulivoiman tuotanto vaihtelee.

Datakeskus sen sijaan tarvitsee sähköä myös silloin, kun on kylmää eikä tuule.

Juuri siinä ydinvoiman vahvuus korostuu. Se pystyy tuottamaan suuren määrän sähköä ennustettavasti ympäri vuorokauden ja vuosikymmenestä toiseen. Kun samaan aikaan Suomeen suunnitellaan erittäin suurta uutta sähkönkulutusta, uuden ydinvoiman taloudellinen pohja näyttää erilaiselta kuin vielä muutama vuosi sitten.

Google perustelee Pohjois-Suomen datakeskuksia sillä, että siellä on jo verkkokapasiteettia lähellä päästöttömiä energialähteitä. Näin uusien sähköverkkoinvestointien tarvetta voidaan vähentää. Sähkö siis määrää jo sitä, minne miljardien eurojen digitaalinen infrastruktuuri Suomessa rakennetaan.