STMicroelectronics on tuonut markkinoille uuden akunhallintapiirin, joka nopeuttaa litiumakkujen kennojen tasapainotusta. L9962 tarjoaa 70 milliampeerin balansointivirran ja valvoo jopa kymmentä sarjaan kytkettyä kennoa.
L9962 on tarkoitettu 4–10 sarjaan kytketyn litiumioni- tai litiumpolymeerikennon akustoihin. Kohteita ovat esimerkiksi akkutyökalut, sähköpyörät ja -potkulaudat, kannettavat lääkintälaitteet sekä UPS-varavoimajärjestelmät.
Piiri mittaa jatkuvasti yksittäisten kennojen jännitteitä ja käynnistää tarvittaessa niiden tasapainotuksen. 70 milliampeerin balansointivirran ansiosta kennojen välisiä jännite-eroja voidaan korjata nopeasti. Jännitteiden mittauksessa käytetään integroitua 12-bittistä AD-muunninta.
L9962 mittaa myös koko akuston virtaa Coulomb-laskentaa varten. ST:n mukaan virranmittauksen tarkkuus säilyy 0,25 prosentissa koko käyttölämpötila-alueella. Piiri valvoo lisäksi yli- ja alijännitteitä, liian suuria lataus- ja purkuvirtoja, oikosulkuja sekä akun lämpötilaa.
Virrankulutus on pienimmillään viisi mikroampeeria valmiustilassa ja kaksi mikroampeeria syvässä lepotilassa. Tämä on tärkeää esimerkiksi varastoitavissa ja kuljetettavissa akkukäyttöisissä laitteissa.
Piiriin on integroitu myös akuston sulakkeen hallinta, releiden ohjaus sekä 3,3 voltin LDO-regulaattori ulkoisten piirien, kuten mikro-ohjaimen, syöttämiseen. L9962 on jo sarjatuotannossa 7 × 7 millimetrin 48-nastaisessa TQFP-kotelossa. Tuhannen kappaleen erissä piirin hinta alkaa 2,89 dollarista.
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