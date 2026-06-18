RECOM laajentaa reguloitujen 6 watin DC/DC-muuntimien valikoimaansa uusilla REC6K-AW- ja REC6K-RW-sarjoilla. Uudet muuntimet tarjoavat 4:1-tuloalueen, eristetyt lähdöt ja korkean tehotiheyden teollisuuden tilakriittisiin sovelluksiin.
REC6K-AW-sarja on toteutettu teollisuuden vakiintuneessa 1 x 1 tuuman kotelossa. REC6K-RW-sarja käyttää puolestaan perinteistä DIP24-läpivientikoteloa. Näin suunnittelija voi valita joko mahdollisimman pienen korttitilan tai klassisen läpivientiratkaisun, jossa eristyslujuus on suurempi.
Muuntimet kattavat 9–36 ja 18–75 voltin tasajännitetuloalueet. Saatavilla on sekä yksi- että kaksilähtöisiä malleja. Lähtöjännitteet ulottuvat 3,3 voltista 24 volttiin, ja kaksilähtöisissä versioissa vaihtoehtoina ovat ±5, ±12 ja ±15 volttia. Lähtövirta on mallista riippuen enimmillään 1,5 ampeeria, ja reguloitu lähtöteho on korkeintaan 6 wattia.
Molemmat sarjat toimivat ilman minimikuormaa. Se helpottaa käyttöä erilaisissa teollisuuden tehonsyöttösovelluksissa, joissa kuormitus voi vaihdella paljon. Muuntimissa on jatkuva oikosulkusuojaus automaattisella palautumisella sekä ylivirta-, ylijännite- ja alijännitesuojaukset.
Eristyslujuudessa sarjojen välillä on selvä ero. REC6K-AW tarjoaa 1500 voltin tasajännite-eristyksen minuutin ajaksi. DIP24-koteloon toteutettu REC6K-RW yltää 4000 voltin eristykseen, joten se sopii sovelluksiin, joissa vaaditaan suurempaa erotusta eri piirien tai järjestelmäosien välillä.
RECOMin mukaan muuntimet on suunniteltu vaativiin lämpötilaolosuhteisiin. Mallista riippuen käyttölämpötila-alue alkaa -40 asteesta ja ulottuu +100 tai +105 asteeseen deratingilla. Suurin kotelolämpötila on +125 astetta.
Sovelluskohteiksi RECOM nimeää teollisuusautomaation, rautatiet, energiatekniikan, teollisuuskoneet sekä testaus- ja mittauslaitteet. REC6K-AW-sarjan yksilähtöisissä malleissa on lisäksi ±10 prosentin trimmaus sekä ON/OFF-ohjausnasta. REC6K-RW-sarjassa ohjaustoiminto on saatavana /P-päätteisissä versioissa.
– REC6K-AW ja REC6K-RW tarjoavat kehittäjille kaksi selvästi erilaista 6 watin DC/DC-alustaa: suurta korttitilan tehokkuutta 1 x 1 tuuman kotelossa tai suurta eristyslujuutta DIP24-kotelossa. Molemmissa sarjoissa yhdistyvät laaja 4:1-tuloalue, reguloidut lähdöt, kattavat suojaustoiminnot ja laaja käyttölämpötila-alue vaativiin teollisuussovelluksiin, sanoo RECOMin DC/DC-tuotepäällikkö Julia Gasperlmayr.
Molemmilla sarjoilla on kolmen vuoden takuu. Näytteitä ja OEM-hintoja saa RECOMilta ja sen valtuutetuilta jakelijoilta.