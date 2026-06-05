Autoteollisuudessa siirrytään vauhdilla kohti älykkäämpiä ja entistä turvallisempia korielektroniikan ratkaisuja. Belgialainen Melexis esitteli uuden Hall-anturin, joka pystyy tunnistamaan jopa neljä eri asentoa yhdellä kaksijohtimisella liitännällä. Ratkaisu voi korvata useita perinteisiä mikrokytkimiä esimerkiksi istuimissa, ovissa ja tavaratilan lukoissa.
Uusi MLX92344-anturi perustuu ohjelmoitavaan Hall-teknologiaan. Sen avulla voidaan määrittää neljä eri lähtötilaa, jotka vastaavat magneetin eri sijainteja. Käytännössä yksi anturi pystyy tunnistamaan useita mekaanisia asentoja, jotka ovat aiemmin vaatineet useita erillisiä kytkimiä.
Melexisin mukaan erityisen tärkeä sovellusalue on istuimen sijainnin tunnistus. Uudet turvallisuusvaatimukset edellyttävät yhä tarkempaa tietoa kuljettajan etäisyydestä ohjauspyörään, jotta turvatyynyjen toiminta voidaan optimoida eri tilanteissa. Yhtiön mukaan yksi MLX92344 pystyy tunnistamaan kolme istuinasentoa ilman lisäkytkimiä, mikä vähentää sekä johdotusta että järjestelmän monimutkaisuutta.
Sama lähestymistapa soveltuu myös sähköisiin ovi- ja takaluukkulukkoihin. Anturi voi tunnistaa esimerkiksi täysin avoimen, puoliksi suljetun, lukitun ja ylipainetun asennon yhdellä komponentilla. Tämä on hyödyllistä erityisesti pehmeästi sulkeutuvissa ovissa ja tavaratilan kansissa.
MLX92344 toimii 2,7–28 voltin käyttöjännitteellä ja kestää autoteollisuuden vaativan lämpötila-alueen -40–150 asteeseen. Anturi on AEC-Q100-hyväksytty ja täyttää ASIL B -turvallisuusvaatimukset. Lisäksi sen parametrit voidaan ohjelmoida tuotannon loppuvaiheessa, mikä helpottaa mekaanisten toleranssien kompensointia ja optimointia eri sovelluksiin.
Melexisin mukaan uusi anturi tarjoaa autovalmistajille mahdollisuuden rakentaa pienempiä, yksinkertaisempia ja turvallisempia korielektroniikkajärjestelmiä samalla, kun yhteensopivuus nykyisten ohjausyksiköiden kanssa säilyy.
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