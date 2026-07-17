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Tekoäly muuttaa elektroniikkajakelun pelisääntöjä

Tekoäly on jo selkeästi ohittanut kokeiluvaiheen. Avnet Insights 2026 -selvityksen mukaan tekoäly on monilla elektroniikan aloilla jo mukana käytössä olevissa tuotteissa, ja sen soveltaminen yleistyy nopeasti kaikkialla EMEA-alueella.

Artikkelin kirjoittaja Dan Ford toimii Farnellilla EMEA-alueen myynti- ja palvelujohtajana.

Tekoälyinfrastruktuurin nopea kasvu ei ainoastaan lisää elektroniikkakomponenttien kysyntää. Se keskittää kysyntäpaineen tietyille puolijohteille, tehopiireille, muisteille, passiivikomponenteille ja valmistusprosesseille. Tämä muuttaa myös jakelijoiden roolia: niiden on tulkittava globaaleja allokointipäätöksiä ja muunnettava ne alueellisia asiakkaita palveleviksi hankintaratkaisuiksi.

Elektroniikan toimitusketjua on aina ohjannut ajoitus. Nyt muuttumassa on kuitenkin ajoituksen luonne – ja se, mitä tapahtuu, kun toimitusketjun rytmi rikkoutuu.

EMEA-alueella kysyntään vaikuttavat yhä enemmän tekoälyinfrastruktuurin, reunalaskennan, teollisuusautomaation ja suuren suorituskyvyn elektroniikan nopea kehitys. Muutos ei ainoastaan kasvata kokonaiskysyntää, vaan keskittää painetta tiettyihin komponenttiperheisiin ja valmistusprosesseihin. Saatavuus ei enää määräydy pelkästään tuotantokapasiteetin perusteella, vaan siihen vaikuttaa myös se, miten rajallinen tarjonta jaetaan keskenään kilpailevien kysyntävirtojen välillä.

Tässä ympäristössä jakelijat toimivat yhä useammin tulkintakerroksena globaalien toimitusrajoitteiden ja alueellisen kysynnän välillä. Ne muuttavat allokointia koskevat signaalit käytännön hankintapäätöksiksi.

Kun toimitusajat venyvät kuukausiin ja joissakin tuoteryhmissä yli vuoteen, perinteiset suunnitteluoletukset menettävät luotettavuuttaan. Yhä tärkeämpää on se, miten rajallinen tarjonta priorisoidaan ja allokoidaan sen jälkeen, kun valmistuskapasiteetti on jo varattu, sekä se, miten nämä päätökset vaikuttavat suunnittelu- ja hankintatiimien saatavuuteen toimitusketjun myöhemmissä vaiheissa.

Toimitusajoista allokoinnin todellisuuteen

Toimitusketjuajattelussa on pitkään tehty ero sen välillä, kuinka kauan tuotteen valmistaminen kestää ja kuinka kauan sen saaminen kestää. Nykyisessä ympäristössä ratkaisevampaa on kuitenkin se, miten rajoitteet etenevät toimitusketjussa kysynnän ylittäessä tarjonnan.

Vielä suurempi haaste on se, mitä näiden vaiheiden välissä tapahtuu: miten tarjonta allokoidaan, kun kysyntä ylittää käytettävissä olevan tuotannon.

Vakaassa markkinatilanteessa allokointi jää usein näkymättömäksi. Tilaukset toimitetaan ennakoitavasti, ja suunnittelujärjestelmät olettavat kysynnän ja tarjonnan välisen suhteen olevan suhteellisen suoraviivainen.

Rajoitetuilla markkinoilla allokoinnista tulee kuitenkin hallitseva lopputuloksia ohjaava tekijä. Se ratkaisee, mitkä asiakkaat saavat tuotteita, milloin ne toimitetaan ja kuinka täydellisinä tilaukset voidaan täyttää.

Tämä näkyy erityisen selvästi elektroniikan jakelussa, jossa globaalit kysyntäsignaalit kohtaavat. Varsinkin tekoälyyn liittyvä kysyntä synnyttää aiempaa jyrkempiä kysyntäpiikkejä ja pidempään jatkuvaa kysyntää. Tämän vuoksi edes hyvä ennustaminen ei aina riitä takaamaan tuotteiden saatavuutta.

Tekoälyn vaikutus: kasvun sijasta keskittyminen

Tekoälyn synnyttämästä kysynnästä puhutaan usein kasvun mittakaavan kautta. Sen merkittävämpi vaikutus liittyy kuitenkin kysynnän keskittymiseen. Tietyt puolijohteet, tehokomponentit, muistituotteet ja suuren luotettavuuden passiivikomponentit joutuvat suhteettoman voimakkaan paineen kohteeksi.

Keskittymisellä on useita ketjuuntuvia vaikutuksia:

tilauskannat ulottuvat tavanomaisten suunnitteluhorisonttien ulkopuolelle

toimittajien tuotantoaikataulut muuttuvat yhä jäykemmiksi

asiakkaiden kysyntä muuttuu allokointivaiheessa epävakaammaksi

hankintasyklit eivät enää vastaa tuotannon todellisuutta.

Tässä vaiheessa kysyntää ei enää soviteta suoraan tarjontaan. Se suodattuu allokointipäätösten kautta, ja päätökset vaihtelevat asiakkaan, alueen ja sovelluksen tärkeysjärjestyksen mukaan.

Joissakin tapauksissa yli 52 viikon toimitusajat eivät kerro tehottomasta tuotannosta, vaan siitä, että tarjontaa priorisoidaan keskenään kilpailevien loppumarkkinoiden välillä.

Tämä muodostaa rakenteellisen haasteen suunnittelu- ja hankintatiimeille. Perinteisissä suunnittelumalleissa oletetaan, että kysyntä voidaan ajan myötä sovittaa tarjontaan yhä tarkemmin. Allokoinnin rajoittamassa ympäristössä tämä oletus ei enää pidä paikkaansa.

Pelkkä näkyvyys ei enää riitä

Toimittajien aikataulujen, tilauskantojen ja saatavuuden paremmasta näkyvyydestä on tullut alalla vakiintunut käytäntö. Se ei kuitenkaan ratkaise itse allokointia.

Yhä tärkeämpää on kyky tulkita toimitusketjun eri kerroksista tulevia signaaleja ja muuttaa ne käytännön päätöksiksi jo tuotteen elinkaaren varhaisessa vaiheessa. Tämä edellyttää ymmärrystä siitä, missä rajoitteita on syntymässä, miten allokointikäytännöt muuttuvat ja mihin komponenttivalintoihin liittyy pitkäaikaisempia saatavuusriskejä.

Farnell Globalilla on tässä keskeinen rooli. Se tulkitsee allokoinnin dynamiikkaa ja muuttaa sen asiakkaiden kannalta toteuttamiskelpoisiksi toimitusvaihtoehdoiksi.

Osana laajempaa Avnet-organisaatiota Farnellin Power of One -malli yhdistää teknisen osaamisen, toimitusketjua koskevan tiedon ja laajan kyvykkyyksien ekosysteemin. Tavoitteena on auttaa asiakkaita selviytymään yhä monimutkaisemmista hankintapäätöksistä.

Valmistajien ja asiakkaiden välissä toimivilla jakelukumppaneilla on muita laajempi näkymä kysynnän kasautumiseen, tarjonnan vaihteluun ja eri alueiden ja toimialojen muuttuviin allokointikäytäntöihin.

Asema mahdollistaa muutakin kuin tilausten toteuttamisen. Se auttaa tunnistamaan toimitusketjun rasituspisteet aikaisessa vaiheessa ja tarjoamaan perustellumpaa ohjausta hankintastrategiaan ja tuotevalintoihin.

Allokointi on huomioitava jo suunnittelussa

Yksi tärkeimmistä tarvittavista muutoksista on toimitusten todellisen tilanteen huomioiminen suunnittelupäätöksissä paljon nykyistä aikaisemmin.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että toimitusketjuriski huomioidaan yhä useammin jo komponenttia valittaessa eikä vasta hankintavaiheessa.

Suunnittelutiimit ovat perinteisesti optimoineet suorituskykyä, kustannuksia ja teknisiä ominaisuuksia. Nykyisessä ympäristössä niiden rinnalla on arvioitava myös toimitusaikaan liittyvää riskiä.

Paperilla optimaaliselta näyttävä komponentti voi muodostaa piilevän riskin, jos se kuuluu voimakkaasti allokoituun tuoteryhmään. Tällöin hankintaongelma ei synny ostovaiheessa, vaan se on sisäänrakennettu itse suunnitteluratkaisuun.

Kun toimitusketjua koskeva tieto tuodaan mukaan varhaisiin suunnittelukeskusteluihin, myöhempien vaiheiden häiriöitä voidaan vähentää. Tiimit voivat arvioida vaihtoehtoja ennen kuin rajoitteista tulee kriittisiä ja välttää saatavuusongelmien vuoksi tehtäviä uudelleensuunnittelukierroksia.

Reaktiivisesta hankinnasta koordinoituun suunnitteluun

Voimakkaasti vaihtelevassa allokointiympäristössä suunnittelun, hankinnan ja toimitusketjun suunnittelun erottaminen toisistaan käy yhä vaikeammaksi.

Tehokkaimmat organisaatiot siirtyvät kohti koordinoituja päätöksentekomalleja. Niissä eri toiminnot työskentelevät yhteisen toimitusrajoitteita ja kysyntäennusteita koskevan tilannekuvan pohjalta.

Tähän sisältyvät:

komponenttivalintojen riskien varhainen yhteensovittaminen

allokoinnille herkkien tuoteryhmien jatkuva seuranta

kysynnän muutoksia koskevan tiedon jakaminen toimintojen välillä

skenaariosuunnittelu rajoitetun saatavuuden tilanteisiin.

Tavoitteena ei ole poistaa epävarmuutta, sillä se ei enää ole realistista. Tavoitteena on lyhentää viivettä rajoitteiden syntymisen ja organisaation reagoinnin välillä.

EMEA-alueen erityispiirteet vaikeuttavat kasvua

EMEA-alueella tilannetta monimutkaistavat entisestään kysyntäprofiilien, valmistusrakenteiden ja logististen riippuvuuksien alueelliset erot.

Teollisuuden kysyntä, liikenteen sähköistyminen ja infrastruktuuri-investoinnit kilpailevat osittain samoista komponenteista, jotka hankitaan usein samalta toimittajakannalta. Monissa tapauksissa sama rajallinen komponenttikanta allokoidaan samanaikaisesti useille kasvaville toimialoille, mikä voimistaa alueellista painetta.

Tuloksena on monikerroksinen allokointiympäristö, jossa globaalit kysyntätrendit kohtaavat alueellisen toteutuksen todellisuuden. Tässä tilanteessa reagointikyky riippuu vähemmän yksittäisten toimintojen optimoinnista ja enemmän toimitusketjun eri osapuolten koordinoidusta yhteistyöstä.

Kohti allokoinnin huomioivaa strategiaa

Tehokkain vastaus nykyiseen tilanteeseen ei ole pelkästään varmuusvarastojen kasvattaminen tai ennustejaksojen pidentäminen. Organisaation on omaksuttava kaikissa toiminnoissaan ajattelutapa, jossa allokoinnin vaikutukset huomioidaan.

Tämä tarkoittaa sen tunnustamista, ettei tarjonta riipu ainoastaan tuotantokapasiteetista, vaan myös toimitusketjun ylemmissä vaiheissa tehtävistä priorisointipäätöksistä. Samalla on hyväksyttävä, ettei toimitusaikojen vakaus ole enää taattu silloinkaan, kun kysyntä tunnetaan hyvin.

Tähän todellisuuteen sopeutuvilla organisaatioilla on yleensä muutamia yhteisiä piirteitä:

ne aloittavat yhteistyön toimitusketjukumppaneiden kanssa nykyistä aikaisemmin

ne käsittelevät toimitusaikaa suunnittelun lähtötietona eivätkä hankinnan lopputuloksena

ne seuraavat aktiivisesti allokoinnille herkkiä komponentteja

ne rakentavat joustavuutta sekä hankintaan että suunnitteluvalintoihin.

Sopeutuminen rajoitetun tarjonnan todellisuuteen

Käynnissä olevassa muutoksessa ei ole kyse pelkästään tarjonnan kiristymisestä tai toimitusaikojen pidentymisestä. Kyse on yhä näkyvämmistä allokointipäätöksistä, jotka ratkaisevat, kuka saa tuotteita, milloin niitä toimitetaan ja kuinka paljon niitä on saatavilla.

Menestyminen riippuu tässä ympäristössä siitä, kuinka tehokkaasti organisaatiot sisällyttävät allokointia koskevan tietoisuuden tuotteen elinkaaren varhaisiin suunnittelu-, hankinta- ja päätöksentekovaiheisiin. Näin toimivat yritykset pystyvät toimimaan muita kestävämmin ympäristössä, jossa tarjonnan rakenteelliset rajoitteet ovat uusi normaali.