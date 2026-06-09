MIKROE on esitellyt uuden LTE Cat.1 5 Click -lisäkortin, joka tuo 4G LTE Cat 1 bis -yhteydet sulautettuihin IoT- ja M2M-laitteisiin. Ratkaisu on suunnattu erityisesti eurooppalaisille markkinoille, joissa tarvitaan luotettavaa mobiiliyhteyttä pienellä tehonkulutuksella.
Uutuuden ytimessä on Sequansin GC02S1-EU2-moduuli, joka täyttää 3GPP:n LTE Release 14 Cat 1 bis -vaatimukset. Moduuli tukee Euroopassa yleisesti käytettyjä LTE-taajuuksia B1-, B3-, B8-, B20- ja B28-kaistoilla.
Yhteysnopeus yltää enimmillään 10 megabittiin sekunnissa alasuuntaan ja 5 megabittiin sekunnissa yläsuuntaan. Tämä riittää moniin IoT-sovelluksiin, kuten älymittareihin, teollisuusantureihin, hälytysjärjestelmiin, maksupäätteisiin, paikannuslaitteisiin sekä älykotien laitteisiin.
Kortti kommunikoi isäntäjärjestelmän kanssa UART-väylän kautta. Lisäksi se tukee laiteohjelmiston päivityksiä, laitteistopohjaista vuonohjausta sekä herätys- ja nollaustoimintoja. Kehittäjille on tarjolla myös debugointi UART- ja JTAG-liitäntöjen kautta.
LTE Cat.1 5 Click kuuluu MIKROEn mikroBUS-yhteensopivien Click-lisäkorttien perheeseen, johon kuuluu jo lähes 2000 erilaista korttia. Uutuus hyödyntää myös ClickID-toimintoa, jonka avulla isäntäjärjestelmä tunnistaa lisäkortin automaattisesti.
Kortin mukana toimitetaan avoimeen lähdekoodiin perustuvat mikroSDK-ohjelmistokirjastot, joiden avulla yhteyksien käyttöönotto onnistuu nopeasti erilaisissa sulautetuissa järjestelmissä.
Lisätietoja täällä. Kortti maksaa 95 dollaria.