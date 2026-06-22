Bluetooth on pitkään ollut lähiyhteyksien perustekniikka, mutta Bluetooth 6.0 myötä siitä on tulossa myös tarkemman etäisyysmittauksen alusta. Nordic Semiconductorin uusi nRF54L15 Tag -kehitysalusta tuo Bluetooth Channel Sounding -tekniikan kehittäjien käyttöön pienessä, akkukäyttöisiin laitteisiin sopivassa muodossa.
Rutronik tuo Nordic Semiconductorin nRF54L15 Tagin saataville Rutronik24-verkkokaupassa kesäkuussa 2026. Kyseessä on prototypointialusta, jolla voidaan kehittää esimerkiksi paikannustägejä, digitaalisia avaimia, kulunvalvontaratkaisuja, puettavia laitteita, älykodin tuotteita sekä teollisuuden ja terveydenhuollon seurantasovelluksia.
Uutuuden kiinnostavin osa on Bluetooth Channel Sounding. Bluetooth on jo valmiiksi käytössä käytännössä kaikissa älypuhelimissa, tietokoneissa ja IoT-laitteissa. Channel Sounding tuo tähän ekosysteemiin mahdollisuuden mitata kahden Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä aiempaa tarkemmin myös sisätiloissa, joissa GPS ja GNSS eivät toimi luotettavasti.
Tekniikkaa voidaan pitää vaihtoehtona UWB eli ultralaajakaistalle. UWB tarjoaa edelleen erittäin tarkan sisäpaikannuksen, mutta se kasvattaa laitteiden kustannuksia ja monimutkaisuutta, koska se vaatii erillisiä radiokomponentteja ja antenniratkaisuja. Bluetooth Channel Soundingin lupaus on, että riittävän tarkka lyhyen matkan etäisyysmittaus voidaan toteuttaa pienemmällä virrankulutuksella ja hyödyntämällä jo laajalle levinnyttä Bluetooth-infrastruktuuria.
NRF54L15 Tag perustuu Nordic Semiconductorin vähävirtaiseen nRF54L15-piiriin. Se tukee Bluetooth LE lisäksi Matteria, Threadia, Zigbeetä, NFCä ja valmistajakohtaisia 2,4 gigahertsin protokollia. Channel Soundingin kannalta tärkeä ominaisuus on kahden antennin rakenne, jonka tarkoituksena on parantaa etäisyysarvion luotettavuutta.
Alustassa on myös antureita, kuten kiihtyvyysanturi, gyroskooppi ja ympäristöanturi. Niiden ansiosta samaa laitetta voidaan käyttää myös reuna-AI-sovellusten kokeiluun. Esimerkkejä ovat eleentunnistus kaukosäätimissä ja puettavissa laitteissa, koneiden kunnonvalvonta, poikkeamien havaitseminen ennakoivassa kunnossapidossa sekä Matter-pohjaiset älykotisovellukset.
Nordic Semiconductorin nRF54L15 Tagin suurin merkitys ei ole yksittäisessä komponentissa, vaan kehityksen nopeuttamisessa. Valmis alusta antaa laitevalmistajille mahdollisuuden testata Bluetooth 6.0 Channel Sounding -sovelluksia ilman oman laitteiston suunnittelua alusta lähtien. Tämä voi lyhentää uusien paikannus- ja etäisyysmittaustuotteiden kehitysaikaa selvästi.
Rutronikin mukaan nRF54L15 Tag soveltuu myös Applen Find My -verkon ja Googlen Find Hub -verkon kaltaisiin ekosysteemeihin. Laitteen halkaisija on 33 millimetriä, ja se on suunniteltu erityisesti akkukäyttöisiin sovelluksiin.
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