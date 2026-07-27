OPINION

Puhelin kuumenee – joko vakooja kuuntelee?

Puhelin kuumenee taskussa, akku tyhjenee tavallista nopeammin ja mobiilidataa kuluu selittämättömästi. Tarkoittaako tämä, että laitteeseen on asennettu vakoiluohjelma, kysyy Astrill VPN:n markkinointijohtaja Arqam Zafar.

Mahdollisesti. Todennäköisemmin syyllinen on kuitenkin huonosti käyttäytyvä sovellus, heikentynyt akku tai käyttöjärjestelmän päivityksen jälkeen taustalla pyörivä prosessi.

Vakoiluohjelmista varoittavissa ohjeissa luetellaan usein juuri akun kuluminen, lämpeneminen, hidastuminen ja kasvava dataliikenne. Ongelma on, että nämä ovat lähes kaikkien vanhenevien älypuhelimien tavallisimpia oireita. Jos jokainen lämmin puhelin olisi salakuuntelulaite, meitä vakoiltaisiin jo teollisessa mittakaavassa.

Oireita ei silti pidä täysin sivuuttaa. Jos puhelin kuumenee levossa, dataa siirtyy öisin ja sovellusluettelosta löytyy tuntematon ohjelma, asia kannattaa tutkia. Myös oudot käyttöoikeudet ovat hälytysmerkki. Miksi taskulamppusovellus tarvitsee pääsyn mikrofoniin, yhteystietoihin ja sijaintiin?

Tavallisen käyttäjän kannalta suurin riski ei yleensä ole valtioiden käyttämä kallis nollapäivähaavoittuvuuksiin perustuva vakoiluohjelma. Paljon arkisempi reitti on huijausviesti, väärä sovellus, varastettu salasana tai hetkeksi lukitsematta jätetty puhelin. Jos hyökkääjä pääsee laitteeseen käsiksi ja tietää pääsykoodin, muutama minuutti voi riittää valvontaohjelman asentamiseen.

Epäilyttävässä tilanteessa kannattaa tarkistaa ensin akun ja datankäytön sovelluskohtaiset tilastot. Sen jälkeen voi käydä läpi asennetut sovellukset, laitehallintaoikeudet, saavutettavuuspalvelut sekä kameran, mikrofonin ja sijainnin käyttöluvat. Tuntematon sovellus ei automaattisesti ole haittaohjelma, sillä puhelimissa on paljon valmistajan ja operaattorin asentamia komponentteja. Selitys sille pitäisi silti löytyä.

VPN-palvelu ei ratkaise tätä ongelmaa. Se voi suojata verkkoliikennettä esimerkiksi avoimessa langattomassa verkossa, mutta puhelimeen jo asennettua vakoiluohjelmaa se ei poista eikä estä lukemasta viestejä ennen niiden salaamista. VPN-yhtiön edustajan suositukseen hankkia VPN kannattaa siksi suhtautua myös markkinointina.

Paras suoja on edelleen tylsä. Käytä pitkää pääsykoodia, biometristä lukitusta, ajantasaisia päivityksiä, kaksivaiheista tunnistautumista ja asenna sovellusia vain luotettavista lähteistä. Lisäksi puhelin kannattaa lukita myös silloin, kun se jää ravintolan pöydälle vain pariksi minuutiksi.

Jos epäily on vahva, pelkkä yksittäisen sovelluksen poistaminen ei välttämättä riitä. Turvallisin ratkaisu on palauttaa puhelin tehdasasetuksiin, asentaa sovellukset uudelleen harkiten ja vaihtaa tärkeimpien palvelujen salasanat toisella, varmasti puhtaalla laitteella.

Arqam Zafar