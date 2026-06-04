Ajoneuvoelektroniikan tilapula pahenee jatkuvasti sähköistymisen ja ADAS-järjestelmien yleistymisen myötä. Murata on esitellyt maailman ensimmäisen 2,2 mikrofaradin ja 100 voltin MLCC-kondensaattorin 0805-kotelossa, mikä voi pienentää piirilevyltä tarvittavaa pinta-alaa yli puolella.
Varsinainen uutinen on se, että 2,2 µF:n kapasitanssi 100 voltin käyttöjännitteellä on tähän asti vaatinut tyypillisesti suuremman 1206-kokoisen kotelon. Muratan uuden GCJ21BD72A225KE02-komponentin ansiosta sama suorituskyky saadaan nyt 0805-koossa (2,0 x 1,25 mm).
Yhtiön mukaan uusi kondensaattori vie noin 51 prosenttia vähemmän piirilevytilaa kuin sen aiempi vastaava 2,2 µF / 100 V -ratkaisu. Samalla kapasitanssi on yli kaksinkertainen verrattuna Muratan aiempiin 0805-kokoisiin 100 voltin MLCC-kondensaattoreihin.
Komponentti on suunnattu erityisesti voimalinjan, ADAS-järjestelmien ja muiden turvallisuuskriittisten ajoneuvosovellusten käyttöön. Tarve tällaisille komponenteille kasvaa erityisesti 48 voltin sähköjärjestelmien yleistyessä.
Kondensaattorin niin sanottu soft termination -rakenne parantaa myös luotettavuutta. Pehmeä pääterakenne vaimentaa piirilevyn taipumisesta syntyviä mekaanisia rasituksia ja vähentää halkeamien riskiä esimerkiksi tärinän ja lämpötilavaihteluiden seurauksena.
Uusi MLCC toimii -55...+125 asteen lämpötila-alueella ja täyttää EIA-standardin mukaiset X7T-vaatimukset. Lisätietoja täällä.