Mediatekin uusin tuo kielimallit kodinkoneisiin

Mediatek tuo generatiivisen tekoälyn yhä pienempiin sulautettuihin laitteisiin. Yhtiön Genio 420 -alusta tarjoaa 7,2 TOPSin AI-suorituskyvyn ja pystyy ajamaan kielimalleja paikallisesti ilman jatkuvaa pilviyhteyttä.

Kuuden nanometrin prosessilla valmistettu Genio 420 on suunnattu erityisesti kotiautomaatioon, älykkäisiin kodinkoneisiin, näyttöjärjestelmiin ja muihin vähän tehoa kuluttaviin reunalaskennan sovelluksiin. Alusta on nyt tullut Mouser Electronicsin jakeluun.

Genio 420:n kahdeksannen sukupolven NPU-kiihdytin tarjoaa 6,1 TOPSin suorituskyvyn. Koko järjestelmän yhteenlaskettu AI-suorituskyky on 7,2 TOPSia. Mediatekin mukaan suorituskyky riittää esimerkiksi kohteiden tunnistukseen, kuvien luokitteluun ja puheentunnistukseen sekä laitteessa ajettaviin generatiivisen tekoälyn sovelluksiin ja suuriin kielimalleihin.

Prosessoriosassa on kaksi Arm Cortex-A78- ja kuusi Cortex-A55-ydintä. Grafiikasta vastaa Mali-G57 MC2 -GPU. Alusta tukee kahta 2,5K-tarkkuuden näyttöä 60 hertsin virkistystaajuudella tai yhtä ultraleveää 5K60-näyttöä. Lisäksi se kykenee 4K-videon pakkaukseen ja purkuun.

Langattomat yhteydet sisältävät Wi-Fi 6E:n ja Bluetooth 5.3:n. Alustaa voidaan laajentaa myös Wi-Fi 7-, 5G- ja RedCap-yhteyksillä. Käyttöjärjestelmistä tuettuja ovat Android, Yocto Linux ja Ubuntu. Tietoturvaan Mediatek on integroinut muun muassa Arm TrustZonen, suojatun käynnistyksen ja kryptografisen kiihdyttimen.

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