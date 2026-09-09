Sveitsiläinen Traco Power on tuonut markkinoille TEN 80WI -sarjan DC/DC-muuntimet, jotka tuottavat 80 watin tehon vain 2 × 1 tuuman kokoisesta kotelosta. Mitoiltaan noin 51 × 25 millimetrin teholähde on siis suunnilleen tulitikkuaskin kokoinen.
TEN 80WI -muuntimet on koteloitu suojattuun metallikoteloon, jonka paksuus on 0,43 tuumaa eli noin 11 millimetriä. Hyötysuhde yltää parhaimmillaan 92 prosenttiin.
Sarjasta on kaksi 4:1-tulojännitealueella toimivaa versiota. Tulojännite voi olla joko 9–36 tai 18–75 volttia. Tulon ja lähdön välinen erotusjännite on 1500 volttia tasajännitettä.
Muuntimet toimivat –40…+60 asteen lämpötiloissa ilman tehon alentamista. Lisävarusteena saatavalla jäähdytyselementillä käyttölämpötila-aluetta voidaan laajentaa.
TEN 80WI sisältää etäohjatun päälle- ja poiskytkennän sekä lähtöjännitteen säätötoiminnon. Suojauksiin kuuluvat ylikuumenemis-, ylikuormitus-, ylijännite- ja oikosulkusuojaus.
Sarja täyttää IEC/EN/UL 62368-1 -turvallisuusstandardin vaatimukset. Traco Power tähtää muuntimilla muun muassa mittalaitteisiin, mobiililaitteisiin sekä tietoliikenne- ja teollisuuselektroniikan hajautettuihin tehonsyöttöratkaisuihin.
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