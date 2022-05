Magneettinen tallennus puolustaa edelleen paikkaansa esimerkiksi suurissa datakeskuksissa. Levyjen kapasiteettia on yritetty kasvattaa useilla uusilla tekniikoilla ja nyt Western Digital on esitellyt kaksi uutta levyä, joissa kapasiteetti on onnistuttu nostamaan 26 ja 22 teratavuun.

Iso-Britannian paikallinen ”viestintävirasto” eli Ofcom aikoo ottaa 5G-käyttöön 26 ja 40 gigahertsin millimetrialueen taajuudet. Aiheesta on nyt käynnistetty keskustelu ja käytössä uusien alueiden pitäisi olla jo 2024. Tämä lupaa hyvää Nokialle.

Cobotiksi sanotaan robottia, joka osaa työskennellä yhdessä ihmisten kanssa. Niiden määrä lisääntyy nyt nopeasti, kun tuotantoa halutaan joustavammaksi ja virtaviivaisemmaksi. Saksalainen Festo sanoo nyt kehittäneensä maailman ensimmäisen pneumaattisen cobotin.

Helvar kertoo tuoneensa langattomaan ActiveAhead-valaistuksenohjausratkaisuunsa päityksen, joka lisää tuen DALI-protokollalle. Tuen myötä ActiveAhead-ratkaisuun voidaan liittää myös DALI-laitteita.

Data on kultaakin kalliimpaa ja henkilökohtaisen datan suojaamisesta meidän kaikkien pitäisi olla hyvin tarkka. Atlas VPN:n mukaan totuus on lähes päinvastainen. Seitsemän kymmenestä olisi valmis luovuttamaan henkilökohtaisia tietojaan alennuskoodia vastaan.

Lennokkeja on voitava valmistaa massatuotantona, jotta ne ovat kannattavia. Siksi suojausratkaisun on sovelluttava automaatioon, jotta kokoonpanokustannukset pysyvät alhaisina. Lennokkiratkaisujen on myös oltava kevyitä ja mahdollistettava lennokin ja ohjaimen välinen esteetön yhteys. Myös säänkestävyys on tärkeä ominaisuus.

Merkittävimmät suomalaiset tietoliikennealan tutkimus- ja kehitystoimijat ovat perustaneet keskinäisen yhteenliittymän Suomen 6G-kilpailukyvyn edistämiseksi. 6G Finlandin tavoitteena on tiivistää Suomen sisäistä 6G-yhteistyötä ja edistää suomalaisen 6G-osaamisen kansainvälistä vaikuttavuutta.

ETN julkaisee vuosittain 2-3 digitaalista erikoislehteä. Tämän vuoden ensimmäinen numero ilmestyi toukokuun alussa. Lehti sisältää jälleen vankan kattauksen elektroniikan ja huipputekniikan eri osa-alueilta. PoE eli Power-over-Ethernet etenee koko ajan, FPGA-piireillä voidaan taiteilla suorituskyvyn ja tehonkulutuksen välillä, automaation avulla on mahdollista kaikki hyöty irti digitalisaatiosta. Ja jos VR:n muuttuminen ketteräksi ohjelmistotaloksi kiinnostaa, sekin löytyy uudesta ETNdigistä.

Hollantilaisen Delftin teknillisen korkeakoulun tutkijat ovat onnistuneet valmistamaan vain yhteen suuntaan suprajohtavan komponentin. Tätä on tähän asti pidetty mahdottomana. Innovaatio avaa tietä jopa sata kertaa nykyistä nopeammalle elektroniikalle.

Filosofian maisteri Maria Väätäjä kehitti väitöskirjatutkimuksessaan sähkökeraamisten komponenttien huoneenlämpötilan valmistusmenetelmää yhdistämällä siihen tulostus- ja painotekniikat. Menetelmän avulla keraamikomponentteja voidaan valmistaa huoneenlämpötilassa, kun perinteisesti valmistus on vaatinut sintrausvaiheen yli 1000 asteen lämpötilassa.