STMicroelectronics julkisti kevyemmän version MP25-prosessorista

STMicroelectronics on tuonut markkinoille uuden STM32MP23-mikroprosessorisarjan, joka täydentää viime vuonna julkaistua MP25-sarjaa. Uutuusprosessori tarjoaa tehokkaan ja taloudellisen vaihtoehdon teollisuuden ja esineiden internetin (IoT) älykkäisiin reunalaitteisiin, koneoppimiseen ja kehittyneisiin käyttöliittymäratkaisuihin.

Uudessa STM32MP23-sarjassa yhdistyvät kaksi 1,5 GHz:n Arm Cortex-A35 -ydintä, 400 MHz:n Cortex-M33 reaaliaikaiseen laskentaan sekä tekoälykiihdytin, joka tarjoaa jopa 0,6 TOPS:n AI-suorituskyvyn. Lisäksi piiri sisältää 3D-grafiikkaprosessorin, H.264-videodekooderin, kameraliitännän (MIPI CSI-2), kaksi gigabitin Ethernet-porttia aikaherkkään verkkoviestintään (TSN) sekä kaksi CAN-FD-väylää.

MP23 on suunniteltu erityisesti teollisiin ympäristöihin ja se kestää lämpötiloja välillä -40 - +125 °C. MP25-piiriin verrattuna se on kustannustehokas ratkaisu esimerkiksi älytehtaiden, älykotien ja älykaupunkien tarpeisiin.

Prosessorissa on panostettu myös tietoturvaan: mukana on Arm TrustZone, suojattu käynnistys (secure boot), avainten turvallinen tallennus ja häirinnän tunnistus. STM32MP23 tähtää SESIP3- ja PSA Level 1 -sertifiointeihin, joilla vastataan EU:n kyberturvallisuusvaatimuksiin.

Uutuus on saatavilla kolmessa BGA-kotelovaihtoehdossa, joissa on valittavissa joko 0,5 mm tiheä tai 0,8 mm harvempi nastaväli. Volyymeissä uutuuden lähtöhinta on 8,46 dollaria. Lisätietoja täällä.