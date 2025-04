Canatu haluaa kalvonsa laajemmille markkinoille

Canatu haluaa viedä läpinäkyvät, johtavat kalvonsa uusille markkina-alueille. Toimitusjohtaja Juha Kokkosen mukaan yhtiön tavoitteena on laajentaa hiilinanoputkikalvojen käyttöä ADAS-sovellusten ulkopuolelle kohti uusia, korkean lisäarvon markkinoita. - Tämä yhteiskehityshanke DENSOn kanssa on merkittävä askel kohti parempaa suorituskykyä, ja se avaa ovia aivan uudenlaisiin käyttökohteisiin, kuten esimerkiksi aurinkokennoihin, Kokkonen sanoo.

Canatu ja japanilainen autoteollisuuden teknologiajätti ovat julkistaneet vuoden mittaisen kehityshankkeen, jonka tavoitteena on parantaa Canatun hiilinanoputkikalvojen (CNT) suorituskykyä. Yhteistyössä keskitytään erityisesti sähkönjohtavuuden ja valonläpäisevyyden optimointiin – ominaisuuksiin, jotka ovat keskeisiä esimerkiksi ADAS-kameralämmittimissä, mutta joiden yhdistäminen on teknisesti haastavaa. Nykyisin Canatun kalvoilla saavutetaan noin 35 ohmin neliövastus 90 prosentin valonläpäisyllä, mutta tavoitteena on merkittävä parannus näihin arvoihin.

Vaikka ADAS-markkina on edelleen Canatun tärkeä liiketoiminta-alue, yhtiö katsoo jo pidemmälle.

- Näemme kasvavaa potentiaalia useissa korkean lisäarvon käyttökohteissa. Aurinkokennot, näyttöteknologiat ja tulevaisuuden optiset järjestelmät ovat esimerkkejä aloista, joissa läpinäkyvien johtavien kalvojen vaatimukset kasvavat nopeasti – ja joissa Canatulla on teknologisesti paljon annettavaa, Kokkonen kertoo.

Yhteistyö DENSOn kanssa rakentuu aiemmin joulukuussa 2024 solmitun aiesopimuksen pohjalle. DENSO on paitsi kehityskumppani myös yksi Canatun suurimmista omistajista, mikä syventää yhteistä strategista näkemystä.

Vaikka nyt käynnistyvä kehitysprojekti kestää vuoden, mahdolliset kaupallistamishankkeet voivat viedä aikaa.

- Kyseessä on tutkimus- ja kehitysvaiheen hanke. Mahdolliset tuotteet voivat olla markkinoilla vasta useamman vuoden kuluttua, emmekä vielä anna tarkkaa aikataulua tuotteistamiselle, Kokkonen sanoo.