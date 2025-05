Kovien olojen läppäri laitetaan kovaan testiin

Panasonicin kenttäkäyttöön suunniteltu Toughbook G2 altistetaan äärimmäiselle rasitukselle, kun seikkailujuoksija Jukka Viljanen juoksee halki Islannin suurimman jäätikön, Vatnajökullin, ilman tukitiimiä. Hänellä on ainoana henkilökohtaisena varusteenaan mukana kyseinen kannettava tietokone.

Toughbookin testissä ovat mm. iskunkestävyys, veden- ja pölynsuojaus, akun suorituskyky sekä käytettävyys muuttuvissa sääolosuhteissa. Laitteen on määrä dokumentoida koko 160 kilometrin juoksu videoin, muistiinpanoina ja sijaintitietona, usein verkkoyhteyksien ulkopuolella, Starlink-satelliittiyhteyden varassa.

- Haluan nähdä, kestääkö tämä laite oikeasti sen, mitä luvataan – siis jatkuvaa liikettä, kylmää, kosteutta ja tärinää jäätiköllä, Viljanen sanoo.

Toughbook G2 on kehitetty erityisesti puolustusvoimien, huoltotyön ja viranomaisten käyttöön. Se täyttää MIL-STD-810H-standardin vaatimukset ja on IP65-suojattu, mikä tekee siitä poikkeuksellisen kestävän vaativissa ulko-olosuhteissa. 18,5 tunnin akunkesto on ratkaiseva tekijä ympäristössä, jossa virtalähteet eivät ole saatavilla.

Juoksun aikana Viljanen kerää myös luminäytteitä Ilmatieteen laitoksen tutkimuksia varten. Näytteiden avulla voidaan tutkia muun muassa ilmanlaatuun ja hiukkaskertymiin liittyviä ilmiöitä arktisilla alueilla.

Retki on osa laajempaa projektia nimeltä Running for the Arctic, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja kannustaa kestävämpiin ratkaisuihin – myös teknologian osalta. Yksi viesti on, että laitteita tulisi valmistaa ja käyttää pitkäikäisyyden periaatteella, ei kertakäyttömentaliteetilla.

Jukka Viljanen on aiemmin juossut mm. Grönlannin halki ja Saharan poikki, mutta pitää nyt edessä olevaa haastetta teknisesti vaativimpana. Juoksu käynnistyy 25. toukokuuta, ja hanketta tukevat Arktinen neuvosto sekä Suomen ulkoministeriö.