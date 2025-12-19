USA on edelleen tärkein terveysteknologian vientimaa

Vaikka Trumpin hallinnon kauppapoliittinen linja ja paikallista tuotantoa suosivat signaalit herättävät epävarmuutta, suomalaiset terveysteknologiayritykset näkevät Yhdysvallat edelleen ylivoimaisesti tärkeimpänä vientimarkkinanaan. Business Finlandin Health 360 Finland -ohjelman johtaja Tarja Enalan mukaan markkinoiden peruslogiikka ei ole muuttunut eikä pitkäjänteinen yhteistyö horju hallituskausien mukana.

Yhdysvaltojen kauppapolitiikka on Donald Trumpin hallinnon aikana korostanut entistä voimakkaammin kotimaista tuotantoa, strategisia toimitusketjuja ja vastavuoroisia tullijärjestelyjä. Vaikka terveysteknologia on toistaiseksi välttynyt laajoilta suorilta tullikorotuksilta, poliittinen epävarmuus on kasvanut erityisesti lääkinnällisten laitteiden ja korkean teknologian ratkaisujen osalta.

Suomelle Yhdysvallat on kriittinen markkina. Viime vuonna suomalaisen terveysteknologian vienti USA:han nousi 856 miljoonaan euroon. Samaan aikaan Business Finland on lisännyt panostuksiaan terveysalan innovaatioihin, ja Health 360 Finland -ohjelma toimii keskeisenä väylänä erityisesti Yhdysvaltojen huippusairaaloihin ja ekosysteemeihin.

“Yritysten kaupallistamispolut eivät ole muuttuneet”

Tarja Enalan mukaan politiikka ei kuitenkaan ole se tekijä, joka määrittää suomalaisyritysten menestystä Yhdysvalloissa. Enalan mukaan Trumpin hallinnon kauppapoliittinen linja ei ole toistaiseksi näkynyt suomalaisten terveysteknologiayritysten arjessa tai markkinoillemenossa.

- Tällä hetkellä Yhdysvaltojen kauppapoliittinen linja ei ole merkittävästi vaikuttanut suomalaisten terveysteknologiayritysten suunnitelmiin tai kaupallistamispolkuihin. Yritykset toimivat harvoin suorassa vuorovaikutuksessa hallinnon kanssa, eikä sääntely-ympäristössä ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka hidastaisivat markkinoille menoa.

Keskeisessä roolissa on Business Finlandin ja Mayo Clinicin välinen AMPlify-yhteistyöalusta, jonka tavoitteena on nimenomaan madaltaa kynnystä Yhdysvaltojen markkinoille.

- Poliittisesta tilanteesta huolimatta Mayo Clinicin rooli ja yhteistyö Business Finlandin kanssa ovat säilyneet ennallaan. Myöskään Yhdysvaltojen tutkimus- tai yliopistorahoitukseen kohdistuneilla leikkauksilla ei ole ollut vaikutusta tähän yhteistyöhön.

Enalan mukaan kiinnostus Yhdysvaltoja kohtaan on edelleen vahvaa.

- Suomalaisyritykset näkevät Yhdysvallat yhä maailman suurimpana ja houkuttelevimpana terveysteknologian markkinana, ja niiden strateginen tähtäin on selkeästi siellä myös jatkossa.

Paikallinen tuotanto ei ole mahdoton yhtälö

Jos Yhdysvallat alkaa tulevaisuudessa suosia entistä selkeämmin paikallista valmistusta myös lääkinnällisissä laitteissa, suomalaisyrityksillä on Enalan mukaan keinot vastata tilanteeseen. Täysin ongelmatonta se ei ole ja vaatii yrityksiltä realismia.

- Se edellyttää pitkäjänteistä panostusta, kumppanuuksia ja usein hybridimallia, jossa osa arvoketjusta säilyy Suomessa ja osa lokalisoidaan Yhdysvaltoihin.

Business Finlandin rooli korostuu erityisesti pienempien ja keskisuurten yritysten tukena.

- Business Finlandin rooli on keskeinen pk- ja midcap-yrityksille riskien jakajana, kasvun mahdollistajana ja strategisena sparraajana. Samalla toimintaympäristöä on seurattava jatkuvasti, sillä tilanne voi muuttua nopeasti.

Enala muistuttaa, että Yhdysvaltojen terveydenhuolto on ennen kaikkea yksityinen markkina.

- Epävakaasta ilmapiiristä huolimatta innovaatiot ovat edelleen välttämättömiä menestymisen edellytyksiä. Yritysten on oltava poikkeuksellisen hyvin valmistautuneita – sääntelyn, kumppanuuksien ja kaupallistamisen näkökulmasta.

Pitkät kumppanuudet kantavat yli hallituskausien

Mayo Clinicin kaltaisten huippuekosysteemien merkitys ei Enalan mukaan ole vähenemässä, vaikka kauppapoliittinen keskustelu ajoittain kiristyy. - Pitkät ja vakiintuneet yhteistyösuhteet merkitsevät usein enemmän kuin yksittäiset hallituskaudet tai lyhyen aikavälin poliittiset linjaukset.

Yhteistyö ei rajoitu pelkkään tutkimukseen tai pilotointiin. Enalan mukaan hyvin rakennettu yhteistyö voi edelleen johtaa suoraan kaupallisiin sopimuksiin, jos ratkaisu vastaa todelliseen kliiniseen tarpeeseen ja yrityksellä on vahva ymmärrys Yhdysvaltojen markkinasta.

- Menestys Yhdysvalloissa riippuu enemmän markkinaymmärryksestä, asiakaslähtöisyydestä ja kyvystä osoittaa vaikuttavuutta kuin siitä, kuka kulloinkin istuu Valkoisessa talossa.

Tekoäly vahvistaa kilpailukykyä ja vientiä

Terveysteknologiassa – erityisesti diagnostiikassa – tekoälyn merkitys kasvaa nopeasti. Enalan mukaan Suomi on tässä vahvassa asemassa laajan ja laadukkaan terveysdatan ansiosta.

- Suomalaiset terveysteknologiayritykset käyttävät tekoälyä tällä hetkellä pääosin prosessien tehostamiseen, päätöksenteon ja diagnostiikan tukemiseen sekä virheiden vähentämiseen.

Tekoälyratkaisut keskittyvät toistaiseksi yksittäisten tehtävien optimointiin, eivät täysin autonomisiin järjestelmiin. - Täysin automaattisia ratkaisuja ei vielä laajasti käytetä, eikä niiden odoteta korvaavan ihmistä kokonaan, osittain sensitiivisen datan käsittelyyn liittyvien vaatimusten vuoksi.

Sovellusalueet ovat silti laajat diagnostiikasta ja hoitomalleista aina lääkekehitykseen ja personoituun lääkehoitoon.

- Kaiken kaikkiaan tekoälyn ja muiden edistyneiden teknologioiden hyödyntäminen vahvistaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja luo merkittäviä mahdollisuuksia terveysteknologian vientiin maailmanlaajuisilla markkinoilla, Enala päättää.