Rutronik on tuonut valikoimaansa ams OSRAMin TMF8829-etäisyysanturit, jotka nostavat pienen optisen moduulin suorituskyvyn uudelle tasolle. Uutuus mittaa etäisyyksiä jopa 11 metrin päästä ja tarjoaa 80 asteen kuva-alan vain 5,7 × 2,9 × 1,5 millimetrin kokoisessa optisessa LGA-moduulissa integroidulla VCSEL-valolähteellä.
TMF8829 on korkean resoluution dToF-anturi, joka pystyy tuottamaan syvyysdataa useilla eri tarkkuuksilla aina 48×32-matriisiin asti. SPAD-ilmaisin ja monilinssinen optiikka laajentavat näkökenttää ja varmistavat luotettavan mittauksen myös hankalissa olosuhteissa, esimerkiksi likaisten tai osittain peittyneiden suojalasin takaa. Anturi erottaa useita kohteita samalla näkölinjalla ja tuottaa 0,25 millimetrin tarkkuista etäisyysdataa.
Rajapintoja on useita: I²C-yhteensopiva I3C, SPI sekä mahdollisuus streamata raakadataa ja histogrammeja suoraan isäntäprosessorille – ominaisuus, joka tekee moduulista soveltuvan myös AI-pohjaisiin syvyys- ja ympäristömallinnuksiin. Joustavat käyttöjännitteet ja –40…+85 °C lämpötila-alue helpottavat integrointia erilaisiin järjestelmiin.
Sovelluskohteet ulottuvat robotiikasta ja SLAM-paikannuksesta älypuhelimien laserautofokukseen, bokeh-kuvaukseen ja edistyneisiin eleentunnistusratkaisuihin. TMF8829-moduulit ovat saatavilla Rutronikin jakelusta.
Lisätietoja täällä.