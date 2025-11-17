Silicon Motion on esitellyt uuden SM8388-ohjaimen, joka tuo PCIe Gen5 -tason suorituskyvyn datakeskusten suurikapasiteettisiin Nearline-SSD-levyihin selvästi aiempaa pienemmällä tehonkulutuksella. Yrityksen mukaan ohjain kykenee tarjoamaan jopa 14,4 gigatavun sekventiaalisen lukunopeuden alle viiden watin tehonkulutuksella, mikä tekee siitä yhden luokkansa energiatehokkaimmista ratkaisuista.
Uutuus perustuu kahdeksankanavaiseen, 3200 MT/s kanavanopeuksia tukevaan arkkitehtuuriin, joka on optimoitu erityisesti QLC-NANDiin. Tämä mahdollistaa jopa 128 teratavun SSD-kapasiteetit ja selvästi edullisemman gigatavuhinnan niin sanottuun Nearline-kerrokseen – datakeskusten lämpimän datan tallennukseen, jossa luentasuorituskyky on kriittisin ominaisuus.
SM8388 tukee NVMe 2.6 -määrityksiä ja yleisiä datakeskusformaatteja, kuten EDSFF E1.S/E3.S sekä U.2/U.3. Ohjain sisältää myös yritystason turvallisuusominaisuudet, kuten laitteistopohjaisen root-of-trustin, suojatun käynnistyksen ja AES-256-salauksen.
Tehokkaan lukuarkkitehtuurin lisäksi ohjain hyödyntää Silicon Motionin omaa SCA-kanavakiihdytystä, jonka avulla PCIe Gen5 -väylän suorituskyky voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Yrityksen mukaan yhdistelmä tekee SM8388:sta erityisen sopivan AI-palvelimien ja suurten tietokantojen Nearline-tallennukseen, jossa kustannustehokkuus ja energiansäästö ovat nousseet keskeisiksi kriteereiksi.
SM8388 laajentaa Silicon Motionin MonTitan-alustaa, jota useat SSD-valmistajat hyödyntävät datakeskusluokan Gen5-levyissä. Ensimmäiset ohjainta käyttävät tuotteet ovat valmistajien mukaan tulossa markkinoille ensi vuoden aikana.