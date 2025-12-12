RISC-V on selvästi Qualcommin takaportti

Qualcomm vahvistaa selvästi vaihtoehtoista polkua Arm-riitojen varalle ostamalla RISC-V-prosessoreihin keskittyneen Ventana Micro Systemsin. Yhtiö ilmoitti yrityskaupasta eilen ja korosti, että Ventanan tiimi täydentää Qualcommin omaa RISC-V-kehitystä sekä sen customoitua Oryon-prosessoriarkkitehtuuria.

Qualcommin ja Armin välit ovat kiristyneet viime vuosina, erityisesti Nuvia-kaupan ja lisenssimallien muutosten myötä. Arm on pyrkinyt tiukentamaan kontrolliaan arkkitehtuurilisensseistä, mikä on tehnyt prosessorivalmistajien omasta tuotekehityksestä entistä kalliimpaa ja rajoittuneempaa. Qualcomm ei halua sitoa tulevaisuuttaan yhteen ISA-omistajaan – ja Ventana-kauppa on siksi strategisesti merkittävä.

Ventana on harvoja yrityksiä, jotka pystyvät suunnittelemaan datakeskusluokan huippusuorituskykyisiä RISC-V-ytimiä. Sen osaaminen liittyy erityisesti laajennettaviin, skaalautuviin ja turvallisiin mikroarkkitehtuureihin, joita voidaan konfiguroida eri sovelluksiin ilman lisenssirajoitteita. Qualcomm sanoo suoraan tähtäävänsä “teollisuuden johtavaan RISC-V-pohjaiseen CPU-teknologiaan”.

Kuluttajalaitteiden puolella RISC-V on nousemassa samaan aikaan uudelle tasolle. Framework ja DeepComputing tuovat tänä vuonna markkinoille ensimmäiset kuluttajakelpoiset kannettavat RISC-V-prosessoreilla, ja kehitystä vauhdittavat avoin arkkitehtuuri, alhaisemmat kustannukset ja mahdollisuus rakentaa täysin räätälöityjä järjestelmiä.

Ventanan perustaja Balaji Baktha arvioi, ettei ISA itsessään rajoita suorituskykyä: toteutus ja arkkitehtuuri ratkaisevat. Qualcomm jakaa tämän näkemyksen, ja sen nykyinen roadmap mahdollistaa Oryon-ytimien kehittämisen sekä Arm- että RISC-V-pohjaisina rinnakkain.

Yrityskauppa on siksi selvä signaali: Qualcomm rakentaa itselleen takaportin tilanteeseen, jossa Arm-lisenssit kiristyvät tai kustannukset nousevat liian korkeiksi. RISC-V tarjoaa mahdollisuuden irrottautua suljetusta ISA-maailmasta ja siirtyä avoimempaan, joustavampaan prosessorikehitykseen, joka voi pitkällä aikavälillä ulottua niin mobiililaitteisiin, autoihin, edge-laskentaan kuin kannettaviinkin.

Vaikka Qualcomm nojaa edelleen Arm-pohjaisiin Oryon-prosessoreihin, Ventanan hankinta osoittaa, että yhtiö ei aio jäädä yhden arkkitehtuurin varaan. RISC-V toimii nyt selvästi sen strategisena vaihtoehtona – tarvittaessa jopa seuraavan sukupolven pääpolkuna.