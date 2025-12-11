AMD on esitellyt uuden EPYC Embedded 2005 -prosessoreiden sarjan, joka tuo Zen 5 -arkkitehtuurin suorituskyvyn entistä pienempään ja energiatehokkaampaan sulautettuun pakettiin. Uutuus on suunniteltu tiukasti rajattuihin verkko-, tallennus- ja teollisuuslaitteisiin, joissa laskentateho, lämmöntuotto ja korttitila on optimoitava tarkasti.
EPYC Embedded 2005 -sarja toimitetaan 40 × 40 millimetrin BGA-kotelossa, joka on 2,4 kertaa pienempi kuin Intelin vastaavat Xeon 6500P-B -ratkaisut. Kompakti kotelointi lyhentää sähköisiä kytkentöjä, parantaa signaalin eheyttä ja antaa valmistajille lisää vapautta mekaaniseen ja lämpötilalliseen suunnitteluun. Prosessorit tarjoavat jopa 16 Zen 5 -ydintä ja 64 megatavua L3-välimuistia, ja niiden TDP-arvot vaihtelevat 45–75 watin välillä sovelluksesta riippuen.
AMD:n mukaan uusi sarja parantaa sekä perustaajuuksia että boost-kelloja selvästi kilpailijoihin verrattuna. EPYC Embedded 2005 -piirit yltävät jopa 35 prosenttia korkeampiin base-taajuuksiin ja 28 prosenttia korkeampiin boost-taajuuksiin, vaikka tehonkulutus on vain puolet Intelin Xeon 6503P-B -mallista. Tämä tekee niistä erityisen sopivia reitittimiin, kytkimiin, DPU-ohjainkortteihin ja muihin sulautettuihin laitteisiin, jotka vaativat hyvää suorituskykyä per watti.
Uutuus tukee PCI Express 5.0 -väylää 28 kaistalla ja tarjoaa DDR5-muistitukea, mikä helpottaa siirtymää DDR4-komponenttien poistuessa markkinoilta. Liitettävyys ja I/O-joustavuus ovat keskeisiä erityisesti verkkolaitteissa ja kylmässä tallennuksessa, joissa samaan korttiin integroitujen liityntöjen määrä kasvaa jatkuvasti.
Sulautettujen sovellusten vaatimuksiin vastaavat myös laajat RAS-ominaisuudet, BMC-tuki, PCIe Hot Plug ja usean SPI-ROMin käynnistysvaihtoehdot. AMD lupaa prosessoreille lisäksi poikkeuksellisen pitkän 10 vuoden käytettävyys- ja toimitustuen sekä 15 vuoden ohjelmistoylläpidon, mikä on kriittistä teollisuus- ja verkko-osien elinkaarisuunnittelussa.
Turvallisuuspuolella mukana on AMD Infinity Guard -kokonaisuus, joka sisältää muun muassa Secure Processor -ratkaisun, alustatason Secure Boot -ominaisuuden ja Memory Guard -muistisuojauksen. Valmistajille tarjotaan myös laaja avoimen lähdekoodin ohjelmistotuki, mukaan lukien Yocto-, kernel- ja EDK II -komponentit.